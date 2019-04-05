سوداني: “سأعود في الشهر المقبل ولم لا ألعب الكان”

أدلى الدولي الجزائري هلال العربي سوداني بتصريحات مطولة لقناة الكأس القطرية تحدث فيها عن مشواره، ماضيه ومستقبله، حيث تحدث بداية عن الإصابة التي يعاني منها، وقال” الإصابة التي تعرضت لها تحتم عليك الابتعاد عن الميادين بين ستة وسبعة أشهر، أنا الآن في الشهر الخامس من إصابتي، حيث أخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي هنا في أسبيطار، أعتقد أنني سأعود في غضون شهر من الآن وكل الظروف مهيأة لأجل ذلك”.

“الخضر قادرون على التتويج وأتمنى أن أكون معهم في الكان”

بعد ذلك، تحدث سوداني عن كأس إفريقيا التي ستقام في الصيف المقبل، هلال لم يخف رغبته الكبيرة في التواجد في مصر، وقال” أتمنى حظا موفقا للنخبة الوطنية في كاس إفريقيا سواء كنت معهم أم لم أكن، أعتقد أن المنتخب الجزائري قادر على التتويج بكأس إفريقيا، أظن أن المنتخب يملك اللاعبين المناسبين لفعل ذلك “.

” بونجاح أحسن لاعب جزائري ومحرز أحسن من صلاح”

الجدلية الكبيرة في العالم العربي والقائمة منذ فترة عن الأفضل بين محرز وصلاح وجدت إجابة عند هلال، فحين سئل لاعب نوتنغهام فوريست عن أفضل لاعب جزائري وعربي، قال” أحسن اللاعبين الجزائريين في الوقت الحالي هو بغداد بونجاح ورياض محرز مع أفضلية لبغداد لأنه يسجل الكثير من الأهداف محرز وصلاح من بين أحسن اللاعبين العرب في أوروبا كلاهما شرفا العرب، أعتقد أن محرز أفضل من صلاح لأنه تمكن من تحقيق البطولات لكن هذا لا ينقص من قيمة صلاح طبعا “.

“لا أعلم كيف فضّل بونجاح البقاء في السد وأعتقد أنه قادر على الاحتراف مستقبلا”

بما أنه يتحدث مع قناة قطرية فقد سئل سوداني عن لاعب السد بونجاح، وعن بقائه في فريقه الحالي رغم العروض الكبيرة التي وصلته، وفي هذا الشأن قال” أعرفه جيدا، هو لاعب مثابر ومجتهد، أتمنى أن نراه قريبا جدا في أوروبا، لحد الساعة لا أعلم كيف رفض عرض أولمبيك مرسيليا وقرر البقاء في السد، على العموم كل لاعب لديه توجهات ولكي لا نكون منافقين أي لاعب أيضا يبحث عن الجانب المادي، أعتقد أن بغداد مازال صغيرا في السن وقادر على الاحتراف في أوروبا “.

“أتمنى كل الخير لزطشي ولن أنسى أبدا فضّل روراوة علي”

في الأخير أجاب سوداني عن بعض الأسئلة السريعة، حيث قال أن بلحوت هو أفضل مدرب عمل معه أما عن وحيد حاليلوزيتش فوصفه بواحد من أحسن المدربين الذين عمل معهم، وبخصوص رئيسي الاتحادية الحالي والسابق فقال سوداني أنه يتمنى الخير والنجاح لزطشي أما عن روراوة فقد قال أنه لن ينسى أبدا فضله عليه لأنه ساعده في كثير من الأمور.

ع- ب

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