غوتزه يحذر بايرن ميونخ من الشفرة 95 :

حذر ماريو غوتزه، نجم بوروسيا دورتموند، فريقه السابق بايرن ميونخ، من الميزة التي يتمتع بها أسود الفيستيفال، قبل مواجهتهما غدًا السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

ويحل دورتموند ضيفًا على الفريق البافاري، في مباراة تشكل أهمية بالغة في صراع الفريقين على لقب البوندسليغا، إذ يتقدم أسود الفيستيفال في السباق بفارق نقطتين عن غريمه.

وخلال مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري الألماني، تحدث جوتزه عن أسباب صعوبة مواجهة البايرن، حيث قال: “البافاري يملك لاعبين ذوي جودة عالية”.

وأضاف: “في السنوات الأخيرة لم نكن في أفضل حالاتنا، ما منحهم الفرصة لإلحاق الضرر بنا في البوندسليغا، لكن الأمور تغيرت الآن وأصبحنا في وضع مختلف، وباتت كافة الاحتمالات واردة”.

وبسؤاله عن سر نجاح دورتموند في قلب نتائج مبارياته هذا الموسم، أجاب النجم الألماني: “حالفنا الحظ في بعض الأحيان، لكننا نتحلى أيضًا بالإيمان، كما حدث أمام باير ليفركوزن، أثناء تأخرنا بهدفين دون رد، وأيضًا أمام لايبزيغ”.

وأكمل: “هناك مباريات نجحنا خلالها في العودة وتحقيق الانتصار، والحظ حالفنا في بعضها، خاصة عند الفوز (1-0)، لكنه تخلى عنا مؤخرًا، كما حدث أمام أوغسبورغ ونورنبيرغ”.

وعن مدى استفادة البايرن من خوض الكلاسيكو الألماني على ملعبه، غدًا، قال غوتزه: “في الدور الأول، خضنا المباراة على ملعبنا وتأخرنا في النتيجة، قبل أن نحقق الفوز (3-2)”.

واختتم: “عندما تخوض مباراة على ملعبك، تحصل على حافز إضافي، لكننا يجب أن نتذكر ما نمتلكه من مقومات، لهذا يجب أن يشعر منافسنا بالخطر حتى الدقيقة 95، فنحن نعلم ما لدينا من قوة وجودة”.

يذكر أن دورتموند نجح في خطف فوز ثمين على حساب فولفسبورغ (2-0)، السبت الماضي، بعدما سجل باكو ألكاسير هدفي الانتصار في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.