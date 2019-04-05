محرز يحظى مجددا بثقة الإعلام البريطاني :

أشادت الصحافة الإنجليزية كثيرا صباح أمس الخميس بالمستويات الخرافية التي يقدمها نادي المان سيتي في الفترة الأخيرة، فرغم فوزه بهدفين فقط من دون رد على كارديف إلا أن رفقاء محرز سيطروا بشكل رهيب على الكرة وخلقوا عشرات الفرص، محرز كان من ألمع العناصر، فعلى غير العادة كان نشيطا غير خجول، وقاد الدفاع كما ساهم في الهجوم والأهم من كل هذا أنه حاول على المرمى في عديد المرات وهو أمر لم يسبق أن فعله، ورغم أنه لم يوفق إلا أنه نال رضا الإعلام الإنجليزي الذي أكد أنه لاعب كبير ومن الممكن أن يزيح أي لاعب من التشكيلة الأساسية كما أشاد ببقية لاعبيه وقال أن السيتي يملك تشكيلتين الواحدة أحسن من الأخرى.هذا وحقق نادي مانشستر سيتي فوزا غالياً على ضيفه كارديف سيتي بثنائية نظيفة لحساب الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان وراء قيادة “السيتيزن” لاسترجاع الصدارة

عرفت المواجهة الأخيرة لنادي مانشيستر سيتي مشاركة المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز رفقة التشكيلة الأساسية، حيث قدم رياض هذه المرة مستوى أكثر من جيد بفضل تحركاته الكثيرة وتمريراته الذكية والخطيرة، ما جعله يساهم بشكل كبير ومباشر في فوز ناديه الذي تمكن بفضل النقاط التي حصدها على حساب نادي كارديف من استرجاع الصدارة من منافسه المباشر على لقب البريميرليغ ليفربول.

..وظفر بثاني أحسن تنقيط بعد زميله دي بروين

هذا وبفضل الأداء الجيد الذي قدمه المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز، فقد اختير كثاني أفضل لاعب في تلك المباراة بتنقيط 7.9، حيث منح تألق الدولي البلجيكي دي بروين وسام رجل المباراة عن كل جدارة واستحقاق بتنقيط 8.8 من 10، حسب موقع هوسكورد المختص في الإحصاءات، يذكر أن ثنائية السيتي قد سجل أولاها البلجيكي دي بروين في الدقيقة 6 قبل أن يعزز الدولي الألماني لوروا ساني فوز ناديه في الدقيقة 4 أي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة فقط.

ع- ب

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