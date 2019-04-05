ميلان يحلم بخيار صعب لخلافة غاتوزو :

يواجه إيفان جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، موقفًا غامضًا في المقعد الفني للروسونيري، في ظل معاناته من أجل التواجد في المربع الذهبي للكالتشيو، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لميلان، يُفكر بالفعل في الموسم الجديد للروسونيري.

ويرى غازيديس إلى فكرة بقاء غاتوزو كمدرب للفريق الإيطالي، سيتم أخذها في الاعتبار، حال تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن غازيديس يعتقد أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، هو المرشح المثالي ليخلف غاتوزو.

ونوهت الصحيفة أن بوكيتينو لن يكون حريصًا على التخلي عن مشروعه في توتنهام، إلا أن النادي الإيطالي سيحاول تحقيق الحلم.

يشار إلى ميلان يواجه معركة شرسة في صراعه للتأهل لدوري الأبطال، حيث يحتل ميلان، المركز الرابع برصيد 52 نقطة، وسط منافسة شرسة مع أندية أتلانتا ولاتسيو وتورينو وروما.