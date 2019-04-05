نيمار : “أفتقد اللحظات الرائعة التي عاشتها مع برشلونة”

أكد البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، أنه يفتقد اللحظات الرائعة التي عاشها خلال فترة وجوده ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده، مقابل 222 مليون يورو.

وقال نيمار خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “قضيت فترة رائعة للغاية مع برشلونة، كنا فريقًا مميزًا داخل وخارج الملعب”.

وأضاف نيمار “كانت العلاقة بيننا جميعًا خاصة، وبشكل أقرب مع لويس سواريز وليونيل ميسي، أفتقد تلك اللحظات بشدة”.

وعن إصابته التي منعته من المشاركة مع سان جيرمان في فترات حاسمة، أوضح “أصعب اللحظات في حياة اللاعب، هي التي أعيشها، حيث أكون بعيدًا عن الملعب وأخضع للجراحة، إنه أمر فظيع”.

وأتم “لا أتحمل البقاء دون لعب وتدرب أو الابتعاد عن زملائي في الفريق، وهو أمر ليس جيدًا، لكنه جزء من عملنا”.