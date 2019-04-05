هونيس: لا مجال للأعذار أمام دورتموند

بعد تحقيق الانتصار في مباراة مثيرة أمام هايدنهايم في كأس ألمانيا، نادى أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ، لاعبي فريقه بتقديم الأفضل وبذل قصارى جهدهم أمام بوروسيا دورتموند، غدًا السبت، في إطار البوندسليغا.

وقال هونيس “لا مجال للأعذار، يجب علينا تقديم الأفضل أمام دورتموند”.

ولا يتوقع أن تشهد مباراة الغد، سيناريو مشابها للذي شهدته مباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم في كأس ألمانيا، حيث سجل روبرت غلاتزل ثلاثية للخصم في شباك بايرن، الذي عانى من النقص العددي إثر طرد نيكلاس سولي في الدقيقة 15.

وتحمل مباراة الغد بين بايرن ودورتموند أهمية هائلة، حيث أنها قد تغير بشكل كبير، مشهد المنافسة في الدوري الألماني هذا الموسم.

وقال ليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ “إنها المباراة الأكثر إثارة في الموسم، كل ألمانيا بانتظارها”.

من ناحية أخرى، كان تسجيل 5 أهداف في شباك المنافس رغم النقص العددي، دليلا واضحا على روح الإصرار لدى لاعبي بايرن ميونخ.

وقال توماس مولر إن تلك المباراة “المجنونة” حملت العديد من المؤشرات، وأضاف “سنستخلص الإيجابيات منها”.

وأوضح حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ ، أن الجانب الإيجابي تمثل في التأهل إلى الدور قبل النهائي، وأوصى “بنسيان أي شيء آخر”.

وشدد هونيس على أهمية مباراة الغد قائلًا “لا أتخيل أبدا الهزيمة. يجب علينا الفوز، ولا بديل عن ذلك”.

كذلك يتطلع بايرن ميونخ إلى الثأر لهزيمته أمام غريمه دورتموند 2-3 خلال النصف الأول من الموسم.

وقال هونيس “فريقنا يجب أن يستعرض رغبته في التتويج من خلال الفوز على دورتموند”.

وسواء انتهت المباراة بالفوز أو الهزيمة أو التعادل، لا يعتقد هونيس أن لقب البوندسليغا سيحسم عبر نتيجة مباراة الغد، وذلك رغم تفوق دورتموند بفارق نقطتين.

وأضاف هونيس “الآن ستكون المنافسة شرسة في نهاية الموسم، بغض النظر عما تسفر عنه الصراعات الثنائية”.

وقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف الفوز لبايرن ميونخ من ضربة جزاء متأخرة “ربما كنا منشغلين بالفعل بمباراة الغد، وهو ما سبب لنا تلك المشكلات”.