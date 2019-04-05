وكيل لوكاكو يرجح إمكانية رحيله عن البريميرليغ :

علق فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، على مصير اللاعب، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وانضم لوكاكو لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من إيفرتون عام 2017، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني ومنذ ذلك الحين سجل 42 هدفًا في 90 مباراة.

وقال باستوريلو، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “في الوقت الحالي لوكاكو يركز بشدة على إنهاء الموسم بشكل جيد، فالمنافسة على المركزين الثالث والرابع شرسة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل”.

وأضاف: “هذا موسمه الثاني هنا، ولازال في عقده 3 سنوات أخرى، وهو شخص يحب أن يتعرف على الثقافة المختلفة، ويريد أن تكون مسيرته في بلاد مختلفة”.

وأردف وكيل القاطرة البلجيكية: “لوكاكو يرغب في حصد العديد من الألقاب ليُثبت قدراته، ويقول لأطفاله لقد فزت هنا وهناك، وكنت لاعبًا جيدًا للغاية في جميع البطولات الكبرى”.

وتابع: “لوكاكو يحب إيطاليا، وحين كان طفلًا تابع كثيرًا مباريات الكالتشيو، والجميع يتفق أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل، لكن منذ سنوات كانت إيطاليا الأفضل وكانت حلمًا للاعبي كرة القدم”.

وواصل باستوريلو: “فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة تجذب بالطبع أي لاعب، لذلك يرى لوكاكو أنه سيلعب في الدوري الإسباني يومًا من الأيام، والدوري الألماني بطولة جيدة للغاية”.

ونوه: “في الفترة الحالية لوكاكو يُقدر اهتمام سولسكاير به، وهذا طبيعي بالنسبة للاعب، لكن في بعض الأحيان لا يعتاد المدربون على القيام بذلك”.

واختتم: “بمجرد أن حصل لوكاكو على الفرصة سجل الأهداف، وكان مذهلًا في الفوز على باريس سان جيرمان، لذا نعتقد الآن أنه عاد إلى مكانه”.