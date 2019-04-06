أدريانو: نيمار نادم على ترك برشلونة

أكد البرازيلي أدريانو كوريا، لاعب برشلونة السابق ، أن مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، نادم على ترك النادي الكتالوني.

وقال أدريانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد تحدثت مع نيمار منذ حوالي 3 أسابيع. وهو نادم على ترك برشلونة”.

وأضاف: “برشلونة مرشح في الموسم الحالي لتحقيق الثلاثية (الدوري الإسباني – الكأس – دوري أبطال أوروبا)، ولكني أعترف أن في 2014 كان أتلتيكو يستحق حصد لقب الليغا”.

وتابع: “انتقالي إلى برشلونة كان من أهم اللحظات في مسيرتي الاحترافية، لا سميا أنني فزت هناك بألقاب كثيرة”.

وأتم: “الناس يتحدثون أنني أمتلك مسيرة جيدة مع كرة القدم، وهذا الأمر يسعدني كثيرًا”.

يذكر أن أدريانو لعب في برشلونة من 2010 وحتى 2016، وتوج مع البارسا بلقب الدوري الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.