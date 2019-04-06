الدوري الجزائري خامس أغلى دوري في القارة السمراء :

تسيطر مسابقات دوري كرة القدم بالدول العربية على قائمة أغلى دوريات بالقارة الأفريقية من حيث إجمالي أسعار اللاعبين، حيث تحتل دول شمال أفريقيا أربعة من الخمسة مراكز الأولى، حسب تصنيف موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين، ويتصدر الدوري المصري الممتاز القائمة بقيمة إجمالية للاعبيه بلغت 159.28 مليون أورو، يليه الدوري المغربي للمحترفين بقيمة 148.75 مليون أورو، وكان الدوري الممتاز بجنوب إفريقيا هو الوحيد الذي دخل قائمة الأغلى من غير الدوريات العربية وقيمته 141.25 مليون أورو. ويحتل دوري الدرجة الأولى التونسي المركز الرابع بفارق كبير في القيمة المالية للاعبيه بلغت 89.78 مليون أورو، يليه بفارق ضئيل دوري المحترفين الجزائري بقيمة 89 مليون أورو.

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