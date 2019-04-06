باعمر : “زطشي رئيس غير شرعي وتدخل الوزارة وراء استقالتي”

عاد الرجل الذي صنع الحدث قبل سنتين إلى الواجهة من جديد، للإدلاء بتصريحات جديدة تؤكد أن الرئيس الحالي للفاف خير الدين زطشي غير شرعي، ونصب بطريقة غير قانونية بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الهادي ولد علي وقتها في عمل الجمعية العامة، رئيس رابطة ورقلة الجهوية علي باعمر كشف أمس للقناة الإذاعية الثالثة عن كل تفاصيل تنصيب زطشي وقال: لما كنت أترأس لجنة الترشيحات لم نستقبل أي ملف يستوفي الشروط القانونية، بعد انتهاء المواعيد القانونية أعلنت بصفة علنية عدم وجود أي مرشح وأن ما يحدث غير شرعي، بما أن الإجراءات التي اتبعت غير صحيحة على الإطلاق، بفضل تدخل الوزارة التي حشرت نفسها فيما لا يعنيها، لهذا قررت الانسحاب وأوضحت كل شيء للأطراف المعنية بالقضية”.

” ملف زطشي دفع خارج الآجال القانونية”

بعدها تحدث باعمر عن كيفية انتخاب زطشي الذي رفض ذكره بالاسم، وقال أن ملفه دفع خارج الآجال القانونية، أي بعد غلق فترة الترشيحات، وقال موضحا: ” تم دفع ملف أحد المرشحين خارج الآجال القانونية وهو ما يجعل الإجراءات بعيدة عن القوانين الصحيحة وهو أمر مرفوض، وهنا تدخلت وزارة الشباب والرياضة بقوة وهو ما دفعني للاستقالة والانسحاب، لأن الوزارة لا تملك أي حق في التدخل في الجمعية العامة الانتخابية، بعدها انسحبنا من لجنة الترشيحات وأصدرنا بيانا وقتها، يؤكد أن جميع الملفات التي وصلتنا من كل المترحشين غير كافية ولا تستوفي الشروط القانونية”.

“الوزارة تدخلت بشكل مباشر ورفضت المساهمة في عقوبة بلدي من الفيفا”

لم يتوقف باعمر عند هذا، بل راح يكشف عن رفضه الدخول في لعبة برعاية الوزارة تكلف الجزائر عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال: “رفضت بشكل قطعي تدخل الوزارة المباشر في عملنا وحذرتهم من تدخل الفيفا في المستقبل، لكن ما قلته لم يرد أي أحد الاستماع إليه، رغم أنني كنت أستند إلى القوانين في كلامي، غادرت لأني رفضت أن أكون سببا في معاقبة بلدي من قبل الفيفا”.

” كل ما قاله بهلول لا أساس له من الصحة”

بعدها رد رئيس رابطة ورقلة الجهوية على تصريحات عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول للإذاعة الوطنية صباح أمس، والتي قال فيها أنه التقى باعمر عشية غلق باب ملف الترشحيات ومنحه قائمة لمكتب المرشح زطشي، والتي كان ينقصها ملفين فقط لاكتمال النصاب القانوني، وتم ذلك خلال وجبة عشاء في مركز سيدي موسى ووعده بجلب الملفين في اليوم الأخير، وهنا قال باعمر: ” ما قاله عمار بهلول غير صحيح، لأني لم ألتق به عشية غلق فترة دفع ملفات الترشح لرئاسة الفاف، كوني وقتها كنت قد غادرت إلى المطار، ربما دفع الملف الذي يضم 18 عضوا إلى لجنة الترشيحات الثانية التي عوضتني، لهذا أؤكد أنني لم أتلق أي قائمة وأتحداه أن يكشف المحضر الرسمي للقائمة التي تحدث عنها”.

ب-بكوش

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