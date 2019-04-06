بن طالب غير متحمس للانتقال لبيشكتاش التركي :

ذكرت تقارير ألمانية أمس الجمعة أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب غير متحمس للانتقال لنادي بيشكتاش التركي، ورغم وجود عرض مهم واهتمام حقيقي من إدارة ناجي العاصمة التركية، إلا أن نبيل يرى أن الوقت غير مناسب تماما للانتقال إلى هناك، وكانت إدارة نادي بيشكتاش ممثلة في الرئيس والمدير الرياضي قد تنقلت لألمانيا من أجل إقناع إدارة شالك بضرورة التخلي عن نبيل الموسم المقبل، عن طريق الإعارة لموسم واحد لم يبدو أنها ستواجه عقبة أخرى ممثلة في اللاعب ووكيل أعماله وليس في إدارة ناديه وحسب حتى لو رغبت الأخيرة في تسريحه وقبلوا عرض بيشكتاش .

يرى أن الدوري التركي ضعيف وأن مستواه يسمح له باللعب في دوريات أكبر

وبحسب ذات التقارير، فإن الدولي الجزائري يرى أن الدوري التركي أضعف من أن يلبي طموحاته، ويرى أيضا أن مستواه يسمح له باللعب في فرق أكبر ودوي أحسن، الأكثر من ذلك فإن بن طالب يرى انه مازال صغيرا للانتقال للدوري التركي الذي يجلب عادة اللاعبين كبار السن، ويبدو أن الدوري الدوري قد أخذ هذه الصفة فعلا، رغم انه شرع في جلب الواهب في الفترة الماضية، يشار إلى أن بن طالب مطلوب من عدة أندية خاصة في ألمانيا وإنجلترا وحتى لو لم تكن أمد كبيرة إلا أنها تبقى أحسن من بيشكتاش .

لم يتدرب مع الفريق الأول وسيغيب عن لقاء اليوم ضد إنتراخت فرانكفورت

في سياق منفصل لن يكون بمقدور بن طالب المشاركة عشية اليوم السبت في لقاء الدوري ضد إنتراخت فرانكفورت، الصحافة الألمانية قالت أن بن طالب ولغاية الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم أمس لم يكن حاضرا في المجموعة ما يؤكد غيابه، على العكس من ذلك كان بن طالب قد تدرب منذ يوم الأربعاء الماضي مع الفريق الثاني، ما يؤكد أن غيابه عن لقاء عشية اليوم تأديبي بسبب مشكلته المشهورة مع الإدارة وليس بسبب الإصابة، وعلى ما يبدو فإن إدارة شالك لم تعفو عن بن طالب بعد وهو ما يفسر تواصل إبعاده .

بورقعة-ع

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