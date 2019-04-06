بهلول: “رحيلنا لن يخدم الكرة الجزائرية”

تدخل عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول على أمواج الإذاعة الوطنية للحديث عن مستجدات الساحة الكروية، والانتقادات التي تطال هيئة زطشي، بهلول ظهر جد منفعل ورد بنرفزة كبيرة عن الأسئلة التي وجهت له، وعن إمكانية رحيل المكتب الحالي قال: ” الأمور لن تكون على أحسن ما يرام في حال رحيل المكتب الفدرالي الحالي، هل تعرفون ما سيحدث للكرة الجزائرية؟ لكن مع هذا سنكون كلنا آذان صاغية لجميع الأطياف مهما كانت الظروف والأوضاع”.

“الاستقالة في هذا الوقت هروبا من المسؤولية”

عن الاستقالات التي تضرب المكتب الفدرالي الحالي، خاصة بعد التسريبات التي تؤكد عدم شرعية رئيس الفاف الحالي ومكتبه، رد بهلول بقوة وفتح النار على المستقيلين واصفا إياهم بالهاربين من المسؤولية في ظل الظروف التي تمر بها الاتحادية وقال: “أنا أعتبر أن الاستقالة في هذه الظروف التي تمر بها الاتحادية هروبا من المسؤولية، لأنه واجب على أعضاء المكتب الفدرالي تحمل مسؤولياتهم ولا يتهربوا منها”.

” قدمت شخصيا ملف أعضاء المكتب لباعمر قبل الآجال”

عن عدم شرعية ملف زطشي، وأعضاء مكتبه بعد أن قدم خارج الآجال القانونية، وتدخل الوزارة التي ضغطت بقوة من أجل تعيينه، قال بهلول أنه كان المكلف بتقديم قائمة الأعضاء وأوضح: “أنا الذي كنت مكلفا بتقديم قائمة أعضاء المكتب الفدرالي، لقد تقدمت شخصيا إلى باعمر بملفين بخصوص ترشيحنا وطالبني باستكمال الملف في اليوم الموالي وهو ما تقيدنا به”.

“العدالة ستفصل في التصريحات الخاصة بترتيب اللقاءات”

بعيدا عن قضية لا شرعية المكتب الفدرالي الحالي، تطرق بهلول إلى التصريحات النارية التي أطلقها رؤساء الأندية بخصوص التلاعب في نتيجة اللقاءات، وآخرها من رئيس اتحاد عنابة، بهلول قال أن العدالة هي التي ستفصل في هذه التصريحات:” لقد كثر الحديث عن التلاعب بنتائج المباريات، والرشوة وتكرر هذه التصريحات سببه غياب إجراءات قانونية ردعية، حان الوقت لتحول هذه التصريحات إلى العدالة من أجل الفصل فيها، وأنا أدعم هذه الفكرة لتطهير كرة القدم الجزائرية، والاتحادية ستكون إلى جانب من يملك الأدلة ليستعيد حقوقه عبر العدالة التي ستكون الفاصل”.

” لسنا مجبرين على عقد الجمعية العامة في أفريل”

تحدث بهلول عن الجمعية العامة التي كان من المقرر أن تبرمج في شهر أفريل الجاري، واعتبر أن الفاف ليست مجبرة على إجرائها في هذا الشهر وتملك الوقت حتى نهاية جوان وقال أيضا: ” آخر أجل لعقد الجمعية العامة هو تاريخ 30 جوان ولهذا لسنا مجبرين على عقدها في أفريل، حيث فضلنا تأجيلها بعد أن كانت مقررة في مارس وذلك بطلب من خبير المالية ومحاسب الاتحادية، كل الأمور على ما يرام ونحن مطمئنون على التقرير المالي والأدبي”.

ب-بكوش

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