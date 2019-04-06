بونجاح: ” سعيد بوصولي للقب الهداف التاريخي وأعد الجماهير بألقاب أخرى”

لا يختلف اثنان على أن الجزائري بغداد بونجاح نجم هجوم فريق السد القطري، يعد من أبرز، وأهم اللاعبين الذين ساهموا في حصول فريقه على درع الدوري هذا الموسم، بعد غياب طويل امتد لست سنوات.

بونجاح هداف الدوري هذا الموسم، والهداف التاريخي للدوري القطري برصيد 39 هدفًا (قابلة للزيادة)، قدم موسمًا استثنائيًا، وأثبت من جديد أنه لاعب من العيار الثقيل، ولعب دورًا في غاية الأهمية في حصول فريقه على الدرع الغائب عن قلعة السد، بغداد بونجاح عقب تسجيله 3 أهداف في مباراة حسم اللقب، التي فاز فيها السد على الأهلي خص موقع “كوورة” بحوار تكلم فيه عن عديد الأمور، التي تخص لقب البطولة الأول له مع السد.

بداية..ما شعورك بعد الفوز بأول دوري لك مع السد؟

سعادتي لا توصف بهذه البطولة، لأنها كما ذكرت هي أول درع دوري لي منذ انضمامي للسد، لقد حصلت مع السد على كأس الأمير، وعلى كأس قطر، وكنا قريبين جدًا من درع الدوري الموسم الماضي، لكننا لم نوفق، وبالتالي فرحتي كانت كبيرة للغاية اليوم.

كيف رأيت مشوار السد نحو التتويج بالدوري؟

مشوار في منتهى الصعوبة، واجهنا خلاله منافسة شرسة من فريق الدحيل حامل اللقب، الذي ظل متصدرًا لجدول الترتيب لفترة ليست بالقصيرة من الموسم، لكننا نجحنا، ولله الحمد، في الانقضاض على القمة، ولم نتخلَّ عنها، لكن ما أحب قوله، والجميع يعرفه، أن طريقنا نحو الدرع لم يكن أبدًا مفروشًا بالورود.

ما تقييمك لنفسك هذا الموسم؟

من الصعب على أي لاعب أن يقيم نفسه، والأمر متروك للجهاز الفني، والجماهير، لكني في العموم أشعر بحالة من الرضا عما قدمته هذا الموسم، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن الظن.

أصبحت الهداف التاريخي للدوري القطري..كيف ترى هذا الإنجاز؟

الحمد لله، نجحت في إحراز عدد كبير من الأهداف هذا الموسم، أهلني لأن أكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري القطري، والفضل يعود في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، إلى زملائي اللاعبين الذين لم يبخلوا علي بالمساندة، والدعم داخل الملعب، وخارجه.

ألم تنشغل بالمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم؟

تفكيري في خدمة فريقي، والمساهمة معه في الحصول على درع الدوري كان أكبر بكثير من التفكير في أي أمر آخر، والمنافسة على لقب الهداف لم تشغلني على الإطلاق. هدفي الأهم كان الحصول على درع الدوري، وهو ما تحقق بالفعل.

كيف ترى المرحلة المقبلة؟

الموسم لم ينته بعد، ومازال هناك استحقاقات في منتهى الأهمية تنتظرنا، سواء على المستوى المحلي ببطولة كأس الأمير الغالية على قلوب جماهير السد، أو بطولة دوري أبطال آسيا، التي نسعى للوصول فيها بعيدًا، وتعويض خروجنا من نصف النهائي في الموسم الماضي، الذي كنا خلاله قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائي، وحصد اللقب القاري.

هل ترى أن السد قادر على الفوز بدوري أبطال آسيا؟

السد فريق كبير، ولا يستهان به، ويضم بين صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين أصحاب الإمكانيات الهائلة، والخبرات الكبيرة، وبالطبع لديه القدرة على الوصول بعيدًا، وعلى المنافسة بقوة على اللقب القاري. ندرك تمامًا أن الحصول على دوري الأبطال ليس بالأمر السهل؛ في ظل قوة المنافسة، لكننا في الوقت نفسه نثق في إمكانياتنا، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا في البطولة القارية.

بونجاح لا ينو الرحيل وهو مستمر في السد ؟

تصريحات بونجاح لموقع غول العالمي يوم أمس كان فيها تلميح قوي على بقائه في الفريق في الفترة المقبلة، حيث أكد أن بطولة الدوري لن تكون الأخيرة له بقميص النادي وقال:” نعد الجماهير بالتتويج وحصد الألقاب في الفترة المقبلة ومواصلة إسعادهم بتحقيق البطولات” وتأتي هذه التصريحات محبطة كثيرة لعشاق بونجاح وعشاق الخضر، حيث يأمل الكل في رؤيته في فريق أوروبي الموسم المقبل، خاصة أن العروض والاتصالات لا تنقصه وهو الذي ارتبط بأندية عدة في الدوريين الإنجليزي والفرنسي في الفترة السابقة، بغداد مطالب باستغلال فترة تألقه الكبيرة ولما لا مواصلة تألقه في الكان المقبل من أجل الانتقال لنادي كبير يلبي طموحاته الموسم القادم .

بورقعة-ع

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