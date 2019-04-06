تاهرات يستأنف التدريبات الجماعية وسيعود قريبا للمنافسة :

أعلن الموقع الرسمي لنادي لونس أن لاعبه الجزائري مهدي تاهرات قد انتظم بشكل عادي في تدريبات فريقه الجماعية، تاهرات كان قد بدأ التدريبات لكن على انفراد، حيث صرح مدرب فيليب مونتانيي أنه يخاف عليه من أي احتكاك ولن يسمح به بالتدرب جماعيا إلا في حال تأكد من نهاية الإصابة وهو ما حدث يوم أمس، عودة تاهرات للتدريبات الجماعية مؤشر أكثر من إيجابي على جاهزيته، لكن المدرب ومعه الطاقم الطبي لن يتسرعوا في إعادته للقاءات الرسمية، لكن ذلك سيكون في أقرب فرصة بحسب الإعلام الفرنسي.

عودته تريح بلماضي وسيكون جاهزا للكان

ينتظر الناخب الوطني جمال بلماضي عودة تاهرات للمنافسة على أحر من الجمر، لأن ذلك سيعني تواجده بكامل جاهزيته في الكان المقبل، خاصة أنه عنصر هام في الفريق وأثبت قدراته في اللقاءات الماضية، حيث اعتمد عليه الناخب الوطني كأساسي في محور دفاع الخضر في كل اللقاءات، التي كان حاضرا فيها، ويعتبره قطعة أساسية في دفاع الخضر رغم وجود عديد اللاعبين القادرين على تعويضه وهو ما تجلى في اللقاء الأخير في توليفة ماندي وبلعمري إلى جانب تواجد حليش بخبرته الكبيرة رفقة عبد اللاوي وبن سبعيني كحل آخر في المحور، لكن بلماضي يثق كثيرا في تاهرات وقدرته البدنية الكبيرة التي ستخدمه كثيرا في صراعه مع مهاجمي المنتخبات الإفريقية المعروفين بقوتهم .

بورقعة-ع

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