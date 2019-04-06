ثنائي ريال مدريد يتصدر قائمة اهتمامات إنتر ميلان :

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي إنتر ميلان، وضع قائمة من اللاعبين، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن إنتر ميلان بدأ بالفعل في التخطيط للانتقالات الصيفية المقبلة، مضيفة أن ثنائي ريال مدريد توني كروس وماتيو كوفاسيتش، على رأس قائمة اهتمامات النيراتزوري.

وأضافت أن كوفاسيتش المنضم على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي، يعد هدفًا أساسيًا للإنتر، خاصة في ظل الحظر المفروض على البلوز وحرمان النادي الإنجليزي من إتمام أي تعاقدات.

وتابعت الصحيفة أنه بجانب ثنائي ريال مدريد، فإن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو)، ورودريغو دي بول (أودينيزي)، نيكولو باريلا (كالياري)، بجانب ساندرو تونالي (بريشيا) ولاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتي، ضمن قائمة النيراتزوري لصفقات الصيف المقبل.