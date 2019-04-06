دجيكو على طريق العودة للبريميرليج :

توصل وست هام الإنجليزي، إلى اتفاق مع المهاجم البوسني الدولي، إدين دزيكو، على ضمه بدايةً من الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسمين، حسبما ذكر تقرير صحفي إيطالي.

فقد قالت صحيفة “إل تيمبو”، اليوم السبت، إن دزيكو اتفق بالفعل مع وست هام، لكنهما ينتظران موافقة روما على انتقال اللاعب.

ويشترط روما الحصول على 20 مليون يورو، للاستغناء عن دزيكو.

ويرتبط دزيكو (33 عاما) بعقد مع النادي العاصمي، حتى نهاية الموسم المقبل.

ولم يبد النادي الإيطالي أي رغبة في تمديد العقد، بينما يرغب وست هام في التوقيع مع المهاجم، لمدة عامين، بنفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا في روما.

وكان دزيكو قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي، مع مانشستر سيتي، قبل انتقاله في 2015 إلى روما، مقابل 15 مليون يورو.

وسجل دزيكو مع روما 12 هدفا، في 32 مباراة خاضها بمختلف البطولات، خلال الموسم الحالي.