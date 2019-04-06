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رئيس برشلونة: أعرف ما سيحدث في صفقة دي ليخت

6 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 24 زيارة

ألمح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى أن النادي الكتالوني اقترب من حسم صفقة ماتياس دي ليخت، مدافع أجاكس أمستردام.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “كل عام نهتم بضم العديد من اللاعبين، وهذا الصيف لن يكون الأمر مختلفًا”.

وأضاف: “دي ليخت هو أحد الأسماء المطروحة على طاولتنا، مثل النجوم الرائعين الآخرين، كما أنه لاعب ينتظره مستقبل كبير”.

وأتم بقوله: “أنا أعرف بالفعل ما سيحدث في صفقة دي ليخت، لكن هذا ليس الوقت المناسب للإعلان عنه”.

يذكر أن دي ليخت يحظى أيضًا باهتمام كل من، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، جوفنتوس، ريال مدريد.

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