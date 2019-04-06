سليماني يرفض أولمبياكوس ويفضل العودة للبرتغال :

يبدو أن الدولي الجزائري إسلام سليماني غير متحمس بالمرة لخوض تجربة في بلاد الإغريق، فرغم كل ما قيل عن عرض مهم من نادي أولمبياكوس بشأن سليماني، إلا أن الدولي الجزائري غير متحمس على ما يبدو للانتقال إلى الأخير، حيث كشفت تقارير تركية يوم أمس أن سليماني يفضل وجهة أخرى على الوجهة اليونانية، الوجهة التي يفضلها سليماني ليست بالجديدة وهي سبورتينغ البرتغال أي ناديه السابق، حيث يرى سليماني أنه سيعود للتوجه في حال ما إذا عاد لهذا الفريق، وكان سليماني قد ترك ناديه سبورتينغ صيف 2019 منتقلا لليستر سيتي ومنذ ذلك الحين لم يقدم أي مستوى يذكر ولم يسجل إلا عددا قليلا من الأهداف .

المشكلة في راتبه السنوي وسليماني مستعد لتخفيضه

التقارير التركية قالت أن المشكلة في عودة سليماني لناديه سبورتينغ مالية، فرغم وجود رغبة متبادلة من الطرفين إلا أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه سليماني والذي يبلغ 4.5 ملايين أورو سيحول بينه وبين العودة، التقارير التركية قالت أن الحل يكمن في تخفيض راتب سليماني وهو وما سيوافق عليه الجزائري لكن إلى أي درجة ؟ فنادي سبورتينغ لشبونة لم يكن يقدم لسليماني سوى 1.2 مليون أورو سنويا والفارق بين الرقمين كبير ومن المستحيل أن يخفض إسلام راتبه للربع فقط لأجل العودة للتألق.

إسلام سيطالب إدارة ليستر سيتي بتحمل جزء من راتبه

انتقال سليماني لناديه السابق سبورتينغ يبدو صعبا لكن صحيفة “فاناتيك” التركية وبحسب مقربين من سليماني قالت أنه سيجعله سهلا، حيث قالت أن إسلام سيخاطب إدارة ليستر سيتي بنفسه وسيطالبها بتحمل جزء من راتبه من أجل انتقاله لسبورتينغ، فتخفيض راتبه وتحمل إدارة ليستر سيتي لجزء من راتبه سيسهل من مهمة سبورتينغ في تأمين الراتب المتبقي، إدارة ليستر ستكون مجبرة على ذلك على ما يبدو، فسليماني مر بموسم مخيب جدا مع فينارباتشي ولن تجد من يشتري عقده وبذلك ستكون مجبرة على دفع راتبه الموسم المقبل بما أنه سيعود للفريق وفي حال رغبت في تخفيض النفقات ودفع جزء فقط من الراتب، فعليها تحمل جزء وتركه يرحل وهو حل سيرضي كل الأطراف، وهم إسلام وناديه السابق وناديه الحالي أيضا .

بورقعة-ع

مرتبط