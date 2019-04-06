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عبيد لا يزال مصابا ولن يشارك اليوم ضد ليون :

6 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 28 زيارة

سيغيب لاعب الخضر مهدي عبيد عن لقاء فريقه ديجون الذي سيلاقي ليون اليوم السبت في الدوري، عبيد وبحسب الصحافة الفرنسية لم يبدأ تدريباته بعد حيث مازال يعالج بعيدا عن العشب الأخضر، وكان عبيد قد عاد مصابا لناديه بعد لقاء تونس الذي جرى نهاية الشهر الماضي وهي الإصابة التي أبعدته عن لقاء الجولة الماضية، وكذا الحالية كما أنها قد تبعده عن لقاء الجولة المقبلة أيضا، حيث قالت الصحافة الفرنسية أنه لا توجد أي مؤشرات على قرب عودته للميادين .
بورقعة-ع

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