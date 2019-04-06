عطال في تشكيلة الشهر في الدوريات الأوروبية الكبرى :

اختير الدولي الجزائري يوسف عطال ضمن التشكيلة المثالية الأوروبية لشهر مارس الماضي عن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، عطال كان قد عاد من الإصابة بداية مارس فقط ولعب ثلاثة لقاءات لكن رغم ذلك قدم المستوى الذي أتاح له الدخول في هذه التشكيلة، يوسف سجل في شهر مارس هدفا وتوج بجائزة رجل اللقاء في لقاء ستراسبورغ وهي أرٍقام وإن لم تكن كبيرة، إلا أنها سمحت له بالتفوق على لاعبين كبار في نفس مركزه، التشكيلة المعلن عنها ضمت أسماء كبيرة جدا في أوربا على رأسهم أسطورة البارصا ليونال ميسي وأيضا نجم البايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، يشار إلى أن عطال حجز أيضا مكانه في تشكيلة الشهر للدوري الفرنسي وهي نتيجة طبيعية لتواجده في القائمة الأوروبية .

إدارة نيس أغلقت أمام عطال أبواب الخروج

في سياق منفصل كشف جيل غريموندي المناجير الجديد لنادي نيس أن إدارة الفريق أغلقت أبواب الرحيل في وجه اللاعب الجزائري يوسف عطال، غريموندي قال: ” الأكيد أن عطال لن ينتقل لأي فريق، الموسم المقبل عطال سيكون معنا” وهذا في معرض حديثه عن سياسة الفريق المستقبلية، تصريحات تبدو غريبة، خاصة أن الرئيس نفسه صرح في وقت سابق أن أبواب الرحيل مفتوحة أمام اللاعب السابق لبارادو، لكن بشرط الحصول على عرض جديد، فما الذي تغير ؟ ومن دون شك فإن بقاء عطال سيكون في صالح الإدارة التي ستسعى لتأمينه قبل بيعه، لكن ربما تكون التصريحات فقط لإبعاد الضغط عن الجزائري، الذي انخفض مستواه بشكل لافت في اللقاءات الماضية .

مازال مصابا ولم يتدرب يوم أمس

بعيدا عن أخبار تألقه وإمكانية رحيله مازال عطال لم يستأنف تدريباته بعد، عطال عمل بقوة في الأسبوع الماضي وكثف برنامجه العلاجي من أجل العودة بسرعة، لكن ذلك لم يسعفه لحد الآن، حيث كشفت تقارير فرنسية يوم أمس أنه لم يتدرب يوم الجمعة، وهو ما سيمهد لغيابه من دون شك عن لقاء مونبوليي الذي سيقام يوم غد الأحد ولو أن الأمر بحاجة لتأكيد من المدرب باترييك فييرا الذي سينشط ندوة صحفية اليوم السبت .

بورقعة-ع

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