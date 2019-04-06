محرز يلاقي برايتون اليوم بحثا عن ثاني نهائي هذا الموسم :

سيكون لاعب الخضر رياض محرز وناديه المان سيتي على موعد عشية اليوم السبت مع لقاء مهم آخر، رياض وناديه سبق وفازوا بكأس الرابطة على حساب تشيلسي ولقاء اليوم سيكون ضمن كأس الاتحاد ويجمعهم ببرايتون، هدف لاعب الخضر سيكون الانتصار ولا شيء غيره للوصول للنهائي الثاني ولما لا التتويج الثاني، وهو أمر سيكون في المتناول نظرا لفارق المستوى بين الناديين، مشاركة محرز في لقاء اليوم تبدو قائمة، حيث قدم مستوى مميز في لقاء كارديف سهرة الثلاثاء، كما أن السيتي ينتظره موعد مهم ضد توتنهام في دوري الأبطال منتصف الأسبوع وهي أمور كلها تدفع بالمدرب للمداورة ورياض قد يستفيد، يذكر أن اللقاء سيقام في ملعب ويمبلي وهو الذي سيحتضن النصف نهائي والنهائي أيضا .

ب-ب

مرتبط