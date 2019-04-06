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نيمار سلاح سان جيرمان لإبرام صفقة من الكالتشيو :

6 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 18 زيارة

جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمامه بالتعاقد مع نجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “توتو ميركاتو”، أن سان جيرمان وضع خطته لسوق الانتقالات المقبل، مشيرا إلى أن البرازيلي آلان ماريز لوريرو، لاعب وسط نابولي، يعد ضمن أهداف النادي الباريسي.

وأضاف أن باريس سيعود للتفاوض من جديد على ضم آلان، في الصيف المقبل، بعدما فشل النادي في جلبه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار الموقع إلى أن نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان، قد يلعب دورًا في الصفقة من خلال الضغط على مواطنه آلان، لإقناعه بالانتقال لصفوف باريس.

ولفت إلى أن النادي الفرنسي يضع 60 إلى 70 مليون يورو لإتمام صفقة ضم آلان، وهو ما لا يتوافق مع طموحات أوريليو دي لورينتيس، رئيس فريق الجنوب.

وختم بأن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، يرفض تماما التخلي عن اللاعب البرازيلي في الفترة المقبلة.

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