إدارة فينرباتشي لم تسدد أجرة سليماني منذ فترة وهي في ورطة

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن إدارة فينرباتشي في ورطة حقيقية بعد أن عجزت عن توفير رواتب بعض اللاعبين، تقارير تركية قالت أن الإدارة لم تعد تملك ولا ليرة في خزينة النادي، وهو وضع سيكون كارثيا إن صح، خاصة أن علاقة سليماني مع الإدارة ليست على ما يرام وفي حال اشتكى تأخر أجوره فإن العقوبات ستكون وخيمة على النادي من الاتحاد المحلي، وأيضا من الاتحاد الأوروبي الذي سبق ووضع الفريق تحت الملاحظة المالية، فينرباتشي ورغم أنه من أغنى الأندية التركية إلا أنه يعاني ماليا وربما يدفع ثمن ذلك بعقوبات ستكون قاسية، تصل لحد إقصائه من بعض المنافسات وأقصى العقوبات ستكون إقصائه من الدوري، من بين اللاعبين الذين لم يحصلوا على أجورهم أيضا الجزائري الآخر ياسين بن زية وبعض نجوم الفريق في انتظار توضيحات أكثر من الإعلام التركي .

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