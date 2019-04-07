الحراك الشعبي يحرر الحكام :

استفاد الحكام الجزائريون جيدا من الحراك الشعبي الذي تعرفه البلد بشكل جيد، وهم يحاولون توظيف الوضعية الصعبة التي يعيشها رئيس الفاف لخدمة مصالحهم ونفض الغبار الذي تراكم على صفاراتهم وقراراتهم منذ سنوات طويلة، حيث تقدم ممثلون عنهم الأسبوع المنصرم من مقر الفاف لتقديم مطالبهم إلى المكتب الفدرالي، والتي أصروا على تنفيذها وإلا سيصعدون من موقفهم تجاه القائمين على شؤون الكرة، وأمام إصرار ممثلي الحكام ووضيعة الضعف المتواجد عليها المكتب الفدرالي لم تكن الإجابة إلا الموافقة على إيجاد الحلول وتلبية المطالب في أسرع وقت.

يريدون نفض الغبار ورد الاعتبار

لم يكن يسمح للحكام من قبل بالاعتراض أو نقاش قرارات لجنة التحكيم وحتى الإدلاء بتصريحات ممنوع من باب التحفظ، فقد كانوا بمثابة آلة لتنفيذ القرارات الفوقية حتى وإن لم تكن عادلة، لكن مع الحراك الشعبي الذي كسر حاجز الخوف، اغتنم الحكام الفرصة ورفعوا مطالبهم لعضوي المكتب الفدرالي بهلول وقاسمي وبلغة حادة جدا لتلبيتها، خاصة حمايتهم من الاعتداءات التي تطالهم في الجولات الأخيرة، سواء جسدية أو اتهامات، وترقية بعض الحكام وحصولهم على التكوين، إضافة إلى عديد المطالب التي قد ترفع عنهم الغبار وترد لهم الاعتبار.

ب-ب

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