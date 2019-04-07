السيتي” يبلغ نهائي كأس الاتحاد في غياب محرز :

حقق نادي مانشستر سيتي التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على ضيفه “برايتون” بهدف دون رد في نصف النهائي، في لقاء احتضنه عشية أمس ملعب ويمبلي وهي النتيجة التي أوصلت “السيتيزنس” لثالث نهائي له هذا الموسم، بعد نهائي السوبر الذي توّج به وكأس الرابطة الإنجليزية.

محرز تابع اللقاء من دكة الاحتياط

على عكس ما كان متوقعا أن يزج المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيبب غوارديولا بلاعب الخضر رياض محرز منذ البداية، في مباراة أمس أمام نادي برايتون فقد عرفت المباراة غيابا مفاجئا للاعب الجزائري و الذي أبعده مرة أخرى مدرب المان سيتي عن حساباته ، وعن القائمة الأساسية التي اختارها غوارديولا للمواجهة برايتون، حيث اكتفى بمتابعتها من دكة الاحتياط ضمن قائمة البدلاء، الخاصة بهذه المواجهة، رغم مشاركته أساسيا في الفوز الأخير لناديه أمام كارديف سيتي.

لاعب الخضر صنع الحدث بـ”القميص”

من جهة ثانية فقد صنع رياض محرز يوم الجمعة الحدث بعد نشره لتغريدة على حسابه تضمنت عبارة “جمعة مُباركة على كل الأمة الإسلامية مرفقة بصورة له وهو يرتدي “القميص”، ويتوجه لأداء صلاة الجمعة، مع أحد أصدقائه ،ولقيت هذه الصورة تفاعلا كبيرا من مُحبي صاحبي القدم اليُسرى السحرية، لدرجة أن الحساب الرسمي لـ”مانشستر سيتي”، قام بـ”ريتويت” للتغريدة.

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