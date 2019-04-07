براهيمي يعود للمشاركة أساسيا بعد غياب طويل :

حقق نادي بورتو البرتغالي فوزا ثمينا في داربي المدينة على حساب نادي بوافيستا بهدفين من دون رد سمح له بالتقدم على الغريم بنفيكا بثلاث نقاط في الصدارة في انتظار لقاء الأخير اليوم الأحد، اللقاء عرف عودة لاعب الخضر ياسين براهيمي للمشاركة أساسيا بعد غياب طويل، حيث قدم براهيمي مستوى مميزا وشارك في تسعين دقيقة، ياسين كان له بصمة في فوز فريقه، حيث كان وراء الهدف الأول الذي سجله زميله تيكينو سواريز بعد أن حصل على ركلة جزاء نفذها البرازيلي بنجاح، وغاب براهيمي عن تشكيلة البداية في الدوري لمدة ما جعل الإعلام البرتغالي يتحدث عن سوء علاقته مع المدرب و أيضا الإدارة .

يتطلع الآن للمشاركة في اللقاء الأهم ضد ليفربول بعد يومين

من دون شك فلن يرضى براهيمي بالمشاركة في لقاء شبه محسوم كلقاء بوافيستا، حيث سيحاول الآن إقناع مدربه بمنحه مركزا أساسيا في اللقاء الأهم ضد بورتو والذي سيقام يوم الثلاثاء، الصحافة البرتغالية لم تعد متأكدة مات إذا كانت عودة براهيمي نتيجة لقناعات المدرب أو لإراحة بديله أوتافيو للقاء ليفربول وهو أمر سيتضح في الحصص التدريبية، التي سيخوضها الفريق في اليومين المقبلين، براهيمي سيستند لتاريخه المميز مع الفريق و خاصة عودته القوية في لقاء بوافيستا عله يحصل على مركز أساسي .

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