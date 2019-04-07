بلماضي يعتبر نفسه مطلبا شعبيا ومصيره غير مرتبط بزطشي :

في ظل حملة الانتقادات التي تطال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه الفدرالي، وخاصة في الآونة الأخيرة عقب تسريبات تؤكد عدم شرعيته بعد تنصيبه من قبل وزارة الشباب والرياضة، وهي مؤشرات توحي بقرب رحيل الرجل الذي ذكر اسمه في مطالب الحراك الشعبي كوجه من أوجه النظام السابق ووجب رحيله، وهنا يطرح السؤال حول مصير الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي تعاقد مع الفاف في عهد زطشي وهل برحيل الرجل الأول في الاتحادية سيغادر بلماضي؟.

رحيل زطشي لا يعنيه وهو مرتبط بعقد مع الفاف

بحسب مقربين من الناخب الوطني المقيم في قطر حاليا، فقد بدا غير قلق تماما على إمكانية سحب البساط من تحت أقدام رئيس الفاف زطشي في الأيام القادمة، فرغم علمه بكل ما يحدث حاليا من تحركات لإبعاده من على رأس الفاف، غير أنه يعتبر نفسه متعاقدا مع الاتحادية كهيئة قائمة بذاتها وليس بشخص معين، فالعقد الذي بحوزته موقع مع الفاف وليس زطشي، فبلماضي سيغادر العارضة الفنية للخضر إن خانته النتائج وفشل في تحقيق الأهداف فقط.

يرى نفسه مطلبا شعبيا ويحظى بدعم كبير من الجماهير

ما يزيد من ثقة بلماضي في نفسه هو الثقة الكبيرة التي يحظى بها عند الشارع الكروي الجزائري، فقبل تعيينه كان بمثابة مطلب شعبي، والكل طالب بضرورة التعاقد معه لعدة مميزات، وما كان على زطشي إلا اللجوء إليه بعد أن كان في بداية الأمر خارج اهتماماته، ولم يكن أولوية ضمن قائمة المدربين المقترحين لخلافة ماجر وقتها، هذا القبول الكبير الذي يحظى به الرجل جعله غير قلق إطلاقا على إمكانية رحيله برحيل المكتب الحالي المسير لكرة الجزائرية.

نتائج الخضر في الكان ستحسم مصيره

حتى وإن كان بلماضي يعتبر نفسه مطلبا شعبيا، وأن الهدف الأول من التعاقد معه هو التأهل إلى مونديال قطر 2022، إلا أن كرة القدم نتائج ومصير أي مدرب مرتبط بها، فبلماضي مقبل على المشاركة في كأس أمم إفريقيا، والتي رفع فيها سقف الطموح عاليا عندما سطر التتويج بها هدفا للمنتخب، لكن التمني شيء والواقع أمر آخر، وكل السيناريوهات واردة، فالخروج من الدور الأول للكان سيعصف ببلماضي من على رأس العارضة الفنية حتى ولو بقي زطشي في منصبه وسيتحول من مطلب شعبي إلى مرفوض بالإجماع، فمنطق كرة القدم نتائج والمدرب هو من يتحمل مسؤولية الإخفاقات، خاصة إذا صاحب النتائج السلبية مستوى ضعيف لمنتخب يقوده مدرب يتمتع بصلاحيات كبيرة جدا وعمل في هدوء تام.

رحيل المكتب الفدرالي قبل الكان سيؤثر سلبا

لن يكون بلماضي بعيدا عن التأثيرات التي قد تصيب كرة القدم الجزائرية، ففي حال رحل المكتب الفدرالي الحالي قبل بداية الكان، سيكون المنتخب في مرمى التأثير مهما كانت حدته، خاصة إذا لم يتم ضبط الأمور اللوجستيكية الخاصة بالتواجد في مصر وضبط برنامج التحضيرات، فبلماضي بما أنه المسؤول الأول عن الجانب الفني سيعاني من نتائج غياب الإدارة والمسؤولين إلى جانبه، لهذا يؤجل الكثير من الفاعلين في الكرة الجزائرية الحديث عن مصير زطشي ومكتبه إلى ما بعد الكان.

ب-بكوش

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