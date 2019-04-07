بن طالب يطلب الرحيل عن فريقه شالك :

يبدو أن مغامرة لاعب الخضر نبيل بن طالب مع ناديه شالك ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، فبعد أن كان قريبا جدا من الرحيل نهاية الموسم الماضي، قرر نبيل البقاء بعد إصرار المدرب توديسكو عليه رغم سوء علاقته مع الإدارة وقتها لكن كل المؤشرات توحي هذه السنة إلى أنه سيرحل فعلاقته مع الإدارة سيئة ولم تتحسن وزادها علاقته الأسوأ مع المدرب، تقارير ألمانية ذكرت يوم أمس أن لاعب الخضر يكون قد اتخذ قرار الرحيل وهو في انتظار فتح باب الانتقالات من أجل ذلك.

اللاعب الجزائري غير راض عن وضعه وعن المعاملة التي يعامل بها

وبحسب ذات التقارير فإن بن طالب ضاق ذرعا من معاملة الإدارة والمدرب له، حيث يرى أنه مضطهد ولا يمنح حقه، فدائما ما يحمل مسؤولية الأخطاء رغم أنه لا يملك يدا فيها، لكن القطرة التي أفاضت الكأس هي عقوبته السارية المفعول حاليا، فرغم أنه برر غيابه وأكد أنه تواجد في المستشفى مع زوجته إلا أن الإدارة والمدرب لم يسامحاه، حيث يرى اللاعب الجزائري أن الإدارة تسير بازدواجية المعاير ولهذا يرى أنه لا يملك مكانا حاليا في شالك، ولمصلحة الطرفين عليه الرحيل في نهاية الموسم الحالي .

بن طالب طالب وكيل أعماله بدراسة العروض المتاحة

يرى بن طالب أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف، فرغم أنه غير مرغوب فيه من طرف الإدارة، إلا أنه قادر على اختيار وجهته بنفسه وبسهولة، التقارير الألمانية قالت أن بن طالب، طلب من وكيل أعماله بضرورة دراسة العروض التي وصلته لكن من دون أن يكشف عنها، تقارير مثل هذه تؤكد أن بن طالب يملك بعض الاتصالات ولو أن التقارير لم تشر إلا لاتصال واحد لحد الآن وكان من إدارة بيشكتاش التركي، والذي رفض بن طالب الانتقال إليه كما أشرنا في عدد يوم أمس .

إدارة شالك لن تقبل بأي عرض كان وستحاول استعادة جزء من الأموال التي صرفت عليه

رغم وجوده في حالة صراع مع إدارة ناديه ووجود رغبة عارمة من الأخيرة في تسريحه إلا أن ذلك لا يعني رحيل بن طالب بأي ثمن كان، تقارير تركية قالت في اليومين الماضيين أن إدارة شالك ستغالي كثيرا بخصوص صفقة بن طالب، حيث كشفت أن اللاعب يعتبر الأغلى في النادي بقيمة تصل لـ 19 مليون أورو وهو مبلغ يجب أن يسترجع منه الكثير، فرغم ما يقال عن سوئه إلا أن بن طالب هو الصفقة الوحيدة تقريبا في النادي التي يعول عليها الفريق، لجلب الكثير من الملايين وسيسعى جاهدا لأجل ذلك .

مرتبط