بودبوز سيستفيد من إصابة زميله ومتوقع كأساسي اليوم في الدوري :

أعلن نادي سلتا فيغو أن لاعبه برايس منداس يعاني من تمزق على مستوى الفخذ سيبعده لفترة طويلة، الصحافة الإسبانية بدأت تتحدث عن البديل المحتمل للجزائري، حيث قالت أن البديل الأول سيكون رياض بودبوز لأمر بسيط وهو أن المدرب فران إسكريبا استعان به في لقاء هويسكا الأخير بعد خروج برايس، ومنطقيا سيكون هو البديل، وفي حال صح الأمر فإن رياض سيكون أساسيا اليوم الأحد ضد ريال سوسييداد وعليه التأكيد على قدراته على الأقل لإنهاء الموسم أساسيا .

تقارير أخرى ترجح إبعاد بودبوز لأنه لا يقوم بأي أدوار دفاعية

إذا كان البعض يرى أن بودبوز هو البديل الأول والمنتظر فتقارير أخرى قالت أن أسكريبا لن يستعين ببودبوز أساسيا اليوم، حيث كشف موقع “موي سيليستي” المقرب من النادي أن المدرب يتخوف من إشراك بودبوز أساسيا لأنه لاعب لا يدافع تقريبا، وفي حال تواجده مع المغربي سفيان بوفال في نفس التشكيلة فإن ذلك يعني أن العمل الدفاعي سيكون كارثيا، ولذلك فإن المدرب سيقوم بمنح الفرصة للاعب آخر أما في حال أراد إشراك بودبوز، فإنه سيشركه في أحد المراكز الهجومية وليس في الوسط .

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