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بوغبا يهبط بسقف أحلامه مع مانشستر يونايتد :

7 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 60 زيارة

وضع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، شرطًا من أجل تجديد عقده الحالي مع الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن بوغبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد إلا إذا حصل على راتب أسبوعي يبلغ 460 ألف إسترليني.

وأشارت تقارير إلى أن اليونايتد يرغب في تجديد عقد بوغبا حتى صيف 2024، لقطع الطريق أمام ريال مدريد الذي يخطط للانقضاض على اللاعب الفرنسي

ويحصل بوغبا على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، بينما يأتي المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على قمة هرم الرواتب في الشياطين الحمر بـ505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت تقارير سابقة أن بوغبا يطلب الحصول على 500 ألف إسترليني، من أجل التجديد مع مانشستر يونايتد، قبل أن يخفض شروطه إلى 460 ألف إسترليني.

يذكر أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، من المقرر أن يجتمع خلال أيام مع إدارة مانشستر يونايتد، لبحث تجديد عقد اللاعب الفرنسي.

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