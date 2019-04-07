بولاية وأوكيدجا يخطوان خطوة أخرى نحو الليغ 1 :

تمكن نادي ماتز من توسيع فارق النقاط في صدارة ترتيب الليغ 2 حيث وصل لعتبة الـ 65 نقطة على بعد 12 نقطة كاملة عن أول المهديين له على الصعود، وعلى بعد سبع جولات فقط عن نهاية الدوري يكون الثنائي الجزائري بولاية وأوكيدجا قد خطى خطوة أخرى نحو الدرجة الأولى وهو الأمر الذي بدا يتأكد منط جولات، رفقاء بولاية حققوا أمس تعادلا ثمينا خارج أرضهم على حساب ناي أوكسير من دون أهداف، حيث شارك بولاية أساسيا وخرج في الدقيقة الـ 82 في حين لعب الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا طيلة التسعين دقيقة وقدم مستوى جيد جدا .

بولاية:” نسعى لتحقيق الصعود في أقرب فرصة”

أدلى الدولي الجزائري فريد بولاية بتصريحات للإعلام الفرنسي تكلم فيها عن قرب تحقيق حلم الصعود، بولاية بدا غير قانع بتحقيق الصعود وفقط وقال أنهم سيسعون للفوز باللقب ( تحقيق المركز الأول ) وفي هذا الشأن قال:” أمر رائع أن نلعب على الصعود وتحقيق لقب الدرجة الثانية في أن واحد، سنعمل على تحقيق الأمر في أقرب فرصة ممكنة، منذ الجولة الثانية ونحن في هذا المركز ونسعى لإنهاء الموسم فيه، نملك الثقة والقدرة على تحقيق ذلك” .

مرتبط