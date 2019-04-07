عطال لاعب الشهر في نادي نيس :

أعلن الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي أمس السبت عن نتائج الاستطلاع الذي جرى في الأسبوع الماضي عن أحسن لاعب في الفريق لشهر مارس الماضي، ومن غير المتوقع أعلن عن فوز لاعب الخضر يوسف عطال بجائزة لاعب الشهر، حيث لم يقدم يوسف في شهر مارس سوى لقاء واحد قوي وهو لقاء ستراسبورغ، بينما قدم مستوى جد متواضع في اللقاءات المتبقية، لكن رغم ذلك رأت الغالبية من أنصار نيس أن عطال هو الأحق وقد يعود لذلك لتراجع مستوى الفريق ككل في الشهر الماضي، حيث حقق نتائج سلبية .

توج للمرة الرابعة في الموسم الحالي ويتجه للتتويج بلاعب السنة

تتويج عطال بجائزة لاعب الشهر ليس الأول بكل تأكيد، حيث سبق ليوسف وأن توج ثلاث مرات سابقا عن أشهر نوفمبر، ديسمبر وجانفي وهذا هو التتويج الرابع، عطال وسع الفارق عن منافسيه وبدأ ببسط سيطرته ويتوجه بخطى ثابتة للتتويج بجائزة لاعب العام، فمن ضمن الأشهر الثمانية التي وزعت فاز عطال بالنصف في حين فاز الحارس بينيتاز مرتين وزميليه ألان سانت ماكسيمين وكريستوف جالي بالجائزتين المتبقيتين .

سيغيب عن لقاء اليوم ضد مونبوليي في الدوري

بعد فوزه في الشهر الماضي يتجه عطال لتضيع جائزة لاعب الشهر لشهر أفريل الحالي، حيث غاب يوسف عن أول لقاء في هذا الشهر، والذي سيجمع ناديه بنادي مونبوليي اليوم الأحد، التقارير الفرنسية قالت أن عطال مصاب ولن يكون قادرا حتى على التدرب مع الفريق في الأيام المقبلة وهو ما قد يعني غيابه عن بغض اللقاءات عن شهر أفريل الحالي، ولم تؤكد إدارة نيس لحد الآن تاريخ عود عطال والذي يبقى معلقا بحسب حالته البدنية، يشار إلى أن عطال أصيب مع المنتخب الوطني في لقاء تونس الودي .

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