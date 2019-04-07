غلام يعود لتشكيلة نابولي بعد تعافيه :

أعلن الموقع الرسمي لنادي نابولي أمس السبت عن قائمة المدعوين للقاء جنوة اليوم في الدوري، القائمة عرفت تواجد لاعب الخضر فوزي غلام، فرغم مشاركته في حصتين تدريبيتين فقط الجمعة والسبت إلا أن المدرب كارلو أنشلوتي قرر منحه الفرصة والدفع به ضمن المجموعة، ومن دون شك فإن المدرب يكون قد وقف على قدرات غلام البدنية ولهذا وجه له الدعوة .

قد يشارك أساسيا اليوم ضد جنوة

تواجد غلام في التشكيلة يؤكد أن وضعه البدني مميز لكن إلى أي حد ؟ صحيفة “كورو سبور” الإيطالية قالت في عددها ليوم أمس أن المدرب أنشيلوتي سيقحم غلام أساسيا ولن يضعه على الدكة، حيث كشفت أنه وقف على جاهزية بدنية رهيبة للجزائري الذي يكون قد استفاد من الأسبوعين الأخيرين اللذين قضاهما في بلجيكا، حيث قام بعمل بدني كبير لأجل التعافي من إصابة الركبة .

عودة ماترينس وإنسيني تقلص من فرص وناس في المشاركة

على عكس غلام تبدو فرص الجزائري الآخر ادم وناس في المشاركة أساسيا شبه معدومة، حيث قدم وناس مستوى شاحب جدا في لقاء إيمبولي الذي جرى الأربعاء الماضي، ورغم أنه كان لقاء سهلا على الورق، إلا أن وناس لم يكن على قدر المسؤولية وهو ما سيعيده للدكة، عامل مهم آخر لن يصب في مصلحة وناس وهو عودة نجوم الفريق مارتينس وإنسيني، حيث تعافى الثنائي من الإصابة التي غيبتهما عن لقاء إيمبولي .

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