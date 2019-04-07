مانشستر يونايتد يفاضل بين حارسين لخلافة دي خيا :

لم تستطع الإدارة الرياضية في نادي مانشستر يونايتد، من حسم واحدٍ من أهم ملفات التعاقدات بالفريق، وهو تجديد عقد الحارس الإسباني الدوليّ، ديفيد دي خيا، والذي ما زال هناك خلافَا قائمًا بينهما، بشأن قيمة الراتب الأسبوعي، وهو الأمر الذي يهدد إستقرار الفريق.

وحسبما أفادت تقارير صحفية إنجليزية، فإن مان يونايتد قرر المضي قدمًا في مفاوضات إقناع حارسه بالتجديد، وفي نفس الوقت وعلى خطٍ موازي، يتم البحث عن حراس آخرين، كخطة بديلة في حال تعثر الإتفاق مع دي خيا.

وإستقر النرويجي سولسكاير، مدرب يونايتد، على إسمين إثنين، للمفاضلة فيما بينهما، ولبدء خطوات التفاوض مع أنديتهما، الأول هو الحارس الإنجليزي الدوليّ، جوردان بيكفورد، لاعب إيفرتون، وقد تكلف صفقة إنتدابه مبلغًا قدره نحو 60 مليون استرليني، في حال موافقة التوفيز على رحيله حارسه، الذي كبد خزائنه نحو 25 مليون استرليني، وقتما تعاقد معه في صيف 2017، قادمًا من سندرلاند.

بينما الحارس الثان المقترح، هو السلوفيني الدوليّ، يان أوبلاك، لاعب أتليتكو مدريد، والذي ما زال عقده ممتدًا مع ناديه حتى صيف 2021، ولكنه يمتلك بندا في عقده يمنحه حرية الرحيل عن ناديه، عند دفع 100 مليون يورو، أي ما يقارب 85 مليون استرليني، وهو ما قد يجعله أغلى حارس مرمى في التاريخ، وحضر سولسكاير مباراته بالأمس أمام برشلونة في كامب نو.

الجدير بالذكر أن دي خيا صاحب الـ28 عامًا، عقده ينتهي مع نهاية هذا الموسم، لكن يوجد بندًا في عقده يمنح يونايتد أفضلية تجديد عقده منفردًا لموسم لاحق، أي في صيف 2020.

ويرغب دي خيا في الحصول على راتب أسبوعي قدره نحو 500 ألف استرليني، أسوة بزميله التشيلي، أليكسيس سانشيز، الذي يعد أغلى راتب بالفريق، ولكن إدارة ناديه متحفظة على هذا الأمر، ويضغط دي خيا بورقة قرب إنتهاء عقده لتنفيذ شروطه، مع تواتر أنباءًا عن ترقب من باريس سان جيرمان، وجوفنتوس للانقضاض على الحارس المميز.