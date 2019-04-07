نيمار يحتفل مع برشلونة بلقب الليغا :

احتفل نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، بفوز فريقه السابق برشلونة الإسباني على فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

كان الفريق الكاتلوني قد اقترب أكثر وأكثر من الاحتفاظ بلقبه كبطلًا لمُسابقة الليغا، بعدما تجاوز عقبه ضيفه أتليتكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الحادية والثلاثين.

وعقب نهاية المباراة قام نجم هجوم فريق برشلونة لويس سواريز بنشر صورة له بجانب ليونيل ميسي عبر موقع “إنستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “يا الله .. فريق رائع”، وقام نيمار بوضع تعليق على الصورة قائلاً: “عظيم”، ووضع قلبًا وتعبيرًا وتصفيقًا.

وقام عدد من مُتابعين سواريز على موقع التواصل الاجتماعي بتوجيه بعض الكلمات إلى نيمار، حيث طلبوا بضرورة العودة إلى برشلونة في الموسم الجديد.

يأتي ذلك بعدما انتشرت عديد التقارير تؤكد رغبة نيمار في العودة مُجدداً إلى ملعب الكامب نو، مع نهاية الموسم الجاري.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ 23 جانفي بعد تعرضه لإصابة في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا.

يُذكر أن النادي الكاتالوني وسّع الفارق من النقاط إلى الرقم 11 مع أتليتكو وقبل 7 جولات من النهاية، وهو ما يعني أن برشلونة في طريقه لحسم الدوري دون الانتظار حتّى الجولة الأخيرة من البطولة، نظرًا للفارق المريح مع أقرب ملاحقيه.