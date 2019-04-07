90 مليون تقرب ريال مدريد من نجم الدوري الإنجليزي :

يومًا تلو الآخر يقترب نادي ريال مدريد من إغلاق صفقاته الصيفية، والتي يراهن عليها الفرنسي زين الدين زيدان، بأنها ستمنح الفريق القوة الفنية التي يحتاجها للعودة للمنافسة على كل الألقاب من جديد، ونسيان اخفاقات الموسم الحاليّ.

فحسبما تناقلت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية، فإن ريال مدريد أوشك على الوصول لصيغة إتفاق مع توتنهام، يقضي بإنتقال لاعب وسط ميدانه الدانماركي الدوليّ، كريستيان إيركسن، في موسم الإنتقالات الصيفيّ القادم.

حيث كشفت مصادر صحفية مقربة من النادي الملكي، عن أن مبلغ الصفقة يدور حول فلك قدره نحو 90 مليون يورو، بعدما نجحت إدارة النادي المدريدي في تخفيض مطالبات إدارة النادي اللندني، التي كانت قد وصلت في بداية المفاوضات لـ 150 مليون يورو.

كما أنهت كافة الإتفاقات الشخصية مع اللاعب، سواء المادية، أو حتى غيرها مثل رقم قميصه مع الفريق، والذي سيكون رقم 23، وهو نفس رقمه الذي يرتديه مع فريقه الحاليّ.

وضغط اللوس بلانكوس على نظيره السبيرز، بورقة قرب إنتهاء عقد إيركسن، والذي ينتهي في صيف الموسم المقبل، وعدم وصوله لإتفاق مع ناديه للتجديد، مما يضعف من موقف النادي، الذي سيضطر لبيعه هذا الصيف، خشية رحيله بصفة مجانية.

ومن المرجح أن يكون إنضمام إيركسن للميرينغي، سيكون بجانب قدراته الفنية بالطبع، ولكن لسبب الرحيل المتوقع في نهاية الموسم، للكرواتي لوكا مودريتش، والذي كاد يفعلها في الصيف الفائت وينتقل إلى إنتر ميلان، لولا ضغوطات إدارة مدريد لبقاءه، خاصة بعد رحيل رونالدو.

الجدير بالذكر أن إيركسن صاحب الـ27 عامًا، قد شارك هذا الموسم-حتى الآن- مع فريقه في 29 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، وصنع 11 هدفا، وكان قد إنتقل إلى توتنهام في صيف 2013، قادمًا من أجاكس أمستردام، مقابل 13,5 مليون يورو.