إشبيلية يصر على التعاقد مع عطال :

عاد الإعلام الإسباني المقرب من نادي إشبيلية للحديث عن رغبة الإدارة في التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهي التي تضعه ضمن أولوياتها في سوق التحويلات، حيث يرغب المدير الرياضي للفريق الأندلسي مونشي في الظفر بخدمات مدافع نيس الفرنسي لعدة اعتبارات، منها تقوية الجهة اليمنى من الدفاع التي عانت كثيرا هذا الموسم، خاصة أن طريقة لعب عطال تتناسب جدا والليغا الإسبانية التي ينتظر أن يتألق فيها بشكل كبير في ظل المستويات التي قدمها في أول مواسمه مع نيس في الليغ 1 الفرنسية.

مونشي معروف باصطياد المواهب الشابة

يولي المدير الرياضي لاشبيلية مونشي أهمية كبيرة للتعاقد مع عطال خلال الصيف القادم، حيث يعتبر هذا الرجل من بين الأسماء التي تهتم بالمواهب الشابة واصطياد العصافير النادرة التي عادة ما يفوق فيها وتاريخه مع اللاعبين حافل، فمونشي يريد الاستثمار في عطال حاليا لعدة أسبابها، أولها أن اللاعب صغير سن وهو في تطور مستمر، والسبب الثاني هو انه سيكون صفقة مرحبة، فعطال لا يكلف كثيرا في الوقت الحالي وتألقه في نادي مثل إشبيلية سيجعل منه صفقة مربحة ستعود بالملايين على النادي الأندلسي.

إدارة نيس ترفض تسريحه

رغبة نادي إشبيلية ومعه عدة أندية أخرى في التعاقد مع عطال، يقابلها رفض إدارة نيس التفريط في خدمات اللاعب نهاية الموسم الحالي، وجاء ذلك على لسان إدارة الفريق مؤخرا التي أكدت أن عطال ليس للبيع، وأنه واحد من العناصر التي سيعتمد عليها الفريق الموسم القادم، لكن تبقى هذه التصريحات تدخل ضمن سياسة تسويقية وفقط، للرفع من قيمة اللاعب المالية ونيس سيرضخ في حال وصول عرض مالي محترم للاعب لم يكلفه الكثير.

ب-بكوش

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