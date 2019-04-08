الخضر في المستوى الثاني لقرعة كأس أمم إفريقيا :

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، التي ستنظم في مصر خلال الفترة من 22 جوان إلى 20 جويلية المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، وذلك قبل إجراء القرعة التي تجريها اللجنة المنظمة في منطقة الأهرامات يوم الجمعة المقبل، وتم تقسيم المنتخبات وفقًا للتصنيف إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات لتكوين المجموعات الست.

مواجهة منتخبين عربيين في الدور الأول واردة

بإلقاء نظرة على تصنيف المنتخبات العربية نجد أن المنتخب الوطني سيتفادى مواجهة المنتخب المغربي في الدور الأول على الأقل، والمتواجد إلى جانبه في التصنيف الثاني، فيما تبقى مواجهة المنتخب المصري البلد المنظم والمنتخب التونسي قائمة بما أنهما يتواجدان في التصنيف الأول، بالمقابل يبقى وقوع الخضر إلى جانب منتخبين عربيين في مجموعة واحدة ممكنا جدا، خاصة إذا علمنا أن المنتخب الموريتاني الذي تأهل لأول مرة إلى النهائيات متواجد في المستوى الرابع.

16 منتخبا سيتأهل إلى الدور الثاني

بحسب لوائح الكاف التي ستنظم لأول مرة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا، ستقسم المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في نظام يطبق لأول مرة في المنافسة الأولى إفريقيا، وهو ما يعني تأهل 16 منتخبا إلى الدور الثاني، بعد أن كان عدد المتأهلين إلى الدور الثاني في الدورات السابقة ثمانية منتخبات فقط.

المستوى الأول: مصر، غانا، تونس، كوت ديفوار، الكاميرون السنغال.

المستوى الثاني: المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر ‏مالي، غينيا.

المستوى الثالث: أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، أنغولا، بوروندي.

المستوى الرابع: موريتانيا، ناميبيا، بنين، كينيا، مدغشقر، تنزانيا.

ب- بكوش