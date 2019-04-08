الوفاق يلاقي بجاية و”السي أس سي” يواجه “بلوزداد” في نصف نهائي كأس الجزائر :

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الجزائر التي أجريت أمس بمقر التلفزيون الجزائري، عن مواجهة وفاق سطيف للنادي الوحيد من الرابطة الثانية نادي شبيبة بجاية، فيما يواجه شباب قسنطينة شباب بلوزداد، حيث سيجرى لقاء الذهاب في 8 ماي وحملاوي على التوالي، على أن يكون لقاء العودة في بجاية و20 أوت.

الذهاب يوم 16 والعودة 23 أفريل والنهائي بيد الرئاسة

سيلعب لقاء الذهاب من نصف نهائي كأس الجزائر يوم 16 أفريل الجاري، والمصادف ليوم الثلاثاء مع إمكانية تأخير لقاء شباب قسنطينة وبلوزداد يوم واحد، على أن يلعب لقاء العودة يوم 23 أفريل، فيما أكد عضو لجنة منافسة كأس الجزائر بن مجبر أن تاريخ النهائي ليس من صلاحيات اللجنة، بل من اختصاص الرئاسة التي ستحدد التاريخ بعد أن كان يلعب النهائي في السنوات الماضية يوم الفاتح ماي.

حمار: “مرحبا بكل البجاوية والمهم الروح الرياضية”

أكد رئيس وفاق سطيف حسان حمار عقب نتيجة القرعة ترحابه بفريق شبيبة بجاية، وأنصاره متمنيا أن يجرى اللقاء في روح رياضية عالية وقال أيضا: ” لقاء كأس سيلعب على أرضية الميدان والمهم الروح الرياضية، اتفقت مع اللاعبين على منح كل دور لأن الكأس تهمنا كثيرا ونريدها تاسعة”.

عرامة: “الكأس هدفنا الأول وسيكون عرسا كبيرا أمام بلوزداد”

عبر المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة عن رضاه التام بعد القرعة، التي أوقعته أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الجزائر وقال: “مرحبا بفريق بلوزداد في قسنطينة، فريق كبير ومحترم وسيكون عرسا كبيرا في اللقاءين، الكأس هي من تختار وليس هناك ذهاب وإياب بعد تأهلنا في العودة أمام مولودية وهران، نحن نضع الكأس هدفا هذا الموسم ونريد التتويج بها”.

عليق: ” سنواجه فريقا كبيرا بجمهور عريض في لقاء متوازن”

أكد المدير العام لشباب بلوزداد السعيد عليق أن مواجهة شباب قسنطينة في نصف نهائي كأس الجزائر متوازنة، و90 أو 120 دقيقة هي من تحسم في المتأهل وقال أيضا: ” الكأس ليست هدفنا، لأننا نلعب على البقاء، سنواجه فريقا كبيرا بجمهور عريض والمنافسة الإفريقية منحتهم معنويات كبيرة، اللقاء سيكون متوازنا والميدان سواء في 90 أو 120 دقيقة هو من سيحسم هوية المتأهل”.

ب-بكوش

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