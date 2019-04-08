بن رحمة أفضل ممرر في “الشامبين شيب” :

تمكن اللاعب الدولي الجزائري، ومهاجم نادي برنتفورد الإنجليزي السعيد بن رحمة في كتابة اسمه بأحرف من ذهب هذا الموسم في منافسة الدرجة الأولى الإنجليزية “الشامبين شيب” على اعتبار اكتشاف الموسم دون منازع، وهو الذي تمكن في أول تربة له في هذه الدرجة من التربع على صدارة أحسن الممرين بواقع 12 تمريرة كاملة في 36 لقاء شارك فيه هذا الموسم، كما أن بن رحمة تمكن من تسجيل 10 أهداف وبلغة الأرقام تمكن صاحب 23 سنة من المساهمة في ثلث أهداف فريقه وبنسبة 36 بالمائة من إجمالي الأهداف 63 التي سجلها برنتفورد هذا الموسم، وهي الأرقام التي تجعل من لاعب نيس السابق واحد من نجوم هذه الدرجة والمرشح بقوة إلى الانتقال إلى البريميرليغ الموسم القادم.

اختير ضمن التشكيلة المثالية للجولة 40

ما قدمه السعيد بن رحمة أول أمس أمام داربي كونتي بتسجيل هدف وتقيم تمريرة حاسمة جعله ينال علامة جيدة من موقع هوسكورد، المختص في الإحصائيات والتقييم وصلت إلى 8.7 وضعته في التشكيلة المثالية للجولة 40 من دوري الدرجة الأولى الانجليزية التي سبق له وإن تواجد فيها، فلاعب الخضر يعتبر حاليا من اللاعبين الأكثر تطورا في نادي برنتفورد، وهو الذي يقضي أول موسم له فقط قادما من فرنسا.

هل سيمنح بلماضي فرصة ثانية؟

ما يقدمه بن رحمة مع ناديه وتألقه الكبير لم يترجمه بالشكل الجيد مع المنتخب الوطني في اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي، فبن رحمة لم يظهر الكثير واعتبر الكثير من المتتبعين أنه خسر كثيرا من النقاط عند الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي قد يبعده عن القائمة النهائية المعنية بكأس أمم إفريقيا القادمة، لكن بالمقابل يرى آخرون أنه لا يمكن الحكم عليه في مواجهة واحدة، إضافة إلى أنه أظهر بعد الخصائص الإيجابية التي قد تجعل من منحه الفرصة للمرة الثانية ممكنا جدا.

ب-ب

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