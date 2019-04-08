حسب مصادر مقربة من عائلة اللاعب.. زطشي وبلماضي التقيا عوّار بباريس واللاعب رفض منح الموافقة

بعدما كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أكد خلال ندوته الصحفية الماضية التي سبقت لقاء غامبيا، أنه لم يلتق نهائيا مع لاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوّار لطرح فكرة الالتحاق بالمنتخب الجزائري، والمشاركة في كان 2019 بمصر، أكدت أطراف مقربة من عائلة متوسط ميدان ليون أن الأخير قد التقى خلال الأيام القليلة الماضية برئيس “الفاف” خير الدين زطشي، الذي كان مصحوبا بالناخب الوطني جمال بلماضي، بالإضافة إلى أطراف من عائلة عوار ومناجيره الخاص.

زطشي حاول إغراء اللاعب بـ”كان” مصر

دائما وحسب ذات المصادر فإن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي قد حاول إغراء متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي بالعرس الإفريقي المرتقب بداية من 19 جوان المقبل، وهو الجانب الذي أراد زطشي الاستثمار فيه ليغير من موقف عوار الراغب في المشاركة مع منتخب الديكة لأقل من 21 سنة في البطولة الأوروبية، التي تنطلق هي الأخرى صيف السنة الجارية.

سياسة التحفيزات المالية غائبة عن قاموس رئيس “الفاف”

ربما من بين الأسباب التي ساهمت أيضا بشكل كبير في عدم اقتناع عوّار في الدفاع عن قميص الخضر، هي شطب سياسة التحفيزات المالية التي كان يلجأ إليها رئيس “الفاف” السابق محمد روراوة عندما يقف على تردد لاعب في الالتحاق بمنتخب الأجداد، على اعتبار أن اللاعبين لديهم ميول لجذورهم والأكثر منه لمستقبلهم المالي.

عوّار متمسك بموقفه في المشاركة مع آمال الديكة هذا الصيف

من جانبه لم يخف متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي حسام عوّار تمسكه بنفس الموقف الذي تحدث عنه الإعلام الفرنسي من قبل وحتى الجزائري، وهو المشاركة في البطولة الأوروبية للمنتخبات الوطنية لأقل من 21 سنة بألوان الديكة، حيث يرى بأنها فرصة كبيرة لخطف أنظار المناجرة والأندية التي قد تطلب خدماته، كما أنها ربما فرصته الأخيرة ليصبح لاعبا في المنتخب الفرنسي الأول تحت قيادة ديديه ديشان، الذي من دون أدنى شك سيعاين عوار وبقية زملائه لانتقاء أفضلهم مستقبلا.

..ويتجه لحسم مستقبله في نفس اتجاه زميله فقير

في الأخير تشير كل المعطيات بأن لاعب نادي ليون الفرنسي صاحب الجنسية المزدوجة بين الفرنسية والجزائرية، يسير لحسم مستقبله في اختيار تمثيل المنتخب الفرنسي على حساب الجزائري، ويسلك نفس درب زميله في ليون المهاجم نبيل فقير، الذي عاش نفس السيناريو من قبل مع الاتحادية الجزائرية قبل أن يختار في الأخير قميص الديكة.

م.دحوي

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