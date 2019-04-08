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زميل ميسي يوافق على مجاورة كريستيانو رونالدو :

8 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 34 زيارة

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نجم برشلونة، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى الدوري الإيطالي، بداية من الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، أن الكرواتي راكيتيتش تواصل بالفعل مع جوفنتوس، وأعطى موافقته على الانتقال لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.

وأضافت أن لاعب وسط برشلونة وضع فريق كريستيانو رونالدو كخيار أول، في حال عدم الاستمرارية في برشلونة، خاصة بعد تعاقد البلوغرانا مع فرينكي دي يونغ، متوسط ميدان أجاكس أمستردام.

يشار إلى أن راكيتيتش أوضح في تصريح سابق، أنه لا يريد مغادرة برشلونة، إلا أن وصول دي يونغ قد يساهم في رحيله عن البلوغرانا.

وإذا رحل الكرواتي لليوفي، فسينتقل من اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مزاملة كريستيانو رونالدو، وهي فرصة لم تتح لكثير من اللاعبين.

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