ساديو ماني يحلم بلقب التشامبيونزليغ ويتذكر نهائي 2005 :

أكد ساديو ماني نجم ليفربول، أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كان حلمًا له منذ الصغر، وأنه تحقق من خلال مسيرته مع ليفربول.

وقال ماني في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي “أحاول بذل كل ما بوسعي لأستطيع رفع لقب دوري أبطال أوروبا”.

ويلتقي ليفربول، غدًا الثلاثاء، مع بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليغ، علمًا بأن ليفربول أطاح بنفس الفريق من دور الـ 16 للبطولة نفسها في الموسم الماضي، عندما سجل ماني، ثلاثية ليقود الريدز للانتصار 5-0 على بورتو في عقر داره ذهابًا، فيما تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب.

وعن هذا الهاتريك، قال ماني “كانت لحظة عظيمة ومن أروع الليالي في مسيرتي الكروية. اللعب في دوري الأبطال يمنحك شعورًا مميزًا. تسجيل هاتريك في مباراة بهذه البطولة يعني الكثير بالنسبة لي”.

وعن رحلته مع دوري الأبطال، أوضح النجم السنغالي “كنت حريصًا على مشاهدة مباريات دوري الأبطال عندما كنت صبيا، كنت أحلم وقتها بالمشاركة في هذه البطولة يومًا ما وتحقق الحلم”.

وأضاف “شاهدت نهائي البطولة عام 2005، رفقة صديق لي يشجع ميلان، وعندما تقدم الروسونيري 3-0، قال لي صديقي (المواجهة حسمت تمامًا)، ولكن لسوء حظه أن المباراة انتهت لصالح ليفربول، الذي قلب الطاولة على ميلان في الشوط الثاني . كانت مباراة لا يمكن تخيلها”.

ونوه “أستمتع بكل لحظة لي في البطولة. أحاول بذل كل ما بوسعي للمساهمة في رفع كأس البطولة. حلم أي لاعب هو أن يتحسن مستواه من عام لآخر. إنها فترة رائعة بالنسبة لي وأشعر بالسعادة لأنني أساعد الفريق”.

وعن نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، والذي سجل فيه ماني الهدف الوحيد لليفربول، عندما خسر 1-3 أمام ريال مدريد، أوضح “كانت تجربة مثيرة بالفعل، خوض نهائي دوري الأبطال كان حلما بالنسبة لي. لسوء حظنا، خضنا النهائي أمام ريال مدريد الرائع. أمامنا فرصة أخرى هذا العام”.

وأضاف “كنت سعيدًا بتسجيل هدف التعادل 1-1، لكن الخسارة في النهاية أعطتني شعورًا مختلفًا، كنا نرغب في الفوز باللقب بالفعل، كانت تجربة سيئة لنا”.

وتابع “نؤدي بشكل جيد في دوري الأبطال والبريميرليغ، ولهذا نحتاج إلى إنقاذ هذه اللحظات والاستمتاع بها، يجب علينا التركيز والتحلي بالحافز لإنجاز هذه الأهداف”.

وأتم “من أكبر الأخطاء التي قد نرتكبها، أن نعتمد على ما حدث في الموسم الماضي، العام الماضي أصبح ماضيا. يجب علينا أن نحاول نسيانه”.