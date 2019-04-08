غلطة سراي يرغب في التعاقد مع بن ناصر :

عاد اسم الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي إيمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر ليرتبط بنادي غلطة سراي بحسب الإعلام التركي، الذي كشف في تقرير جديد أن المدرب فاتيح تيريم يصر على التعاقد مع لاعب الخضر خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وهو الذي كان يرغب في التعاقد معه الشتاء المنصرم، كما أن اسم لاعب آرسنال السابق كان متواجدا على قائمة النادي التركي صيفا، وذلك بتزكية من المدرب الفرنسي أرسن فينغر الذي نصح تيريم بالتعاقد مع هذه الموهبة الجزائرية التي تسيل حاليا لعاب كبار إيطاليا.

لن ينتقل إلى تركيا وهو مطلوب بقوة من كبار إيطاليا

حتى وإن كان نادي غلطة سراي يملك الأموال لتأمين راتب سنوي جيد لن ناصر، إلا أن هذا الأخير سيفضل الجانب الرياضي والبقاء في المستوى العالي باللعب مع كبار الكالتشيو، وهو المطلوب من كبار أنديته على غرار نابولي، روما، جوفنتوس، عوض الانتقال إلى دوري تركي ضعيف مقارنة بالإيطالي، كما أن بن ناصر بإمكانه العودة إلى البريميرليغ من بوابة ناديه السابق آرسنال الذي يملك الأحقية في شراء عقده إن رغب في ذلك على حساب باقي الأندية.

قدم مباراة كبيرة أمس أمام أودينيزي

في سياق منفصل وبعيدا عن خبر انتقاله، شارك بن ناصر أساسيا أمس في المواجهة التي جمعت فريقه بالمضيف نادي أودينيزي لحساب الجولة الواحدة والثلاثين في لقاء أصحاب مؤخرة الترتيب، حيث سقط إيمبولي بثلاثية مقابل هدفين جعلته يقبع بفارق نقطة على أول المهددين بالسقوط مؤقتا، هذه المواجهة عرفت تألقا كبيرا لن ناصر الذي اختير ثاني أحسن لاعب في اللقاء وبتنقيط وصل إلى 7.8. كتأكيد للمستويات التي يقدمها منذ مدة طويلة

ب-بكوش

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