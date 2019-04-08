ليون يكشف حقيقة التواصل مع لوران بلان :

كشف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، موقفه من التواصل مع لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان السابق، لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجينيسيو برونو، المدرب الحالي.

وقال ليون، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن النادي ينفي بشكل مباشر، التواصل مع لوران بلان، أو أي مدرب اَخر، لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أكدت صباح اليوم الإثنين، أن نادي ليون تواصل مع بلان لقيادة الفريق.

وانتقد ليون، نشر معلومات كاذبة تجاه الفريق، والتي من الممكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بين اللاعبين.

وأوضح النادي أن الفريق يركز بشكل كامل على نهاية الموسم الحالي، من أجل وضع جينيسيو ولاعبيه في أفضل حالة ممكنة، للتواجد في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.