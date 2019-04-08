الرئيسية / آخر الأخبار / ليون يكشف حقيقة التواصل مع لوران بلان :

ليون يكشف حقيقة التواصل مع لوران بلان :

8 أبريل 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 48 زيارة

كشف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، موقفه من التواصل مع لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان السابق، لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجينيسيو برونو، المدرب الحالي.

وقال ليون، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن النادي ينفي بشكل مباشر، التواصل مع لوران بلان، أو أي مدرب اَخر، لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أكدت صباح اليوم الإثنين، أن نادي ليون تواصل مع بلان لقيادة الفريق.

وانتقد ليون، نشر معلومات كاذبة تجاه الفريق، والتي من الممكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بين اللاعبين.

وأوضح النادي أن الفريق يركز بشكل كامل على نهاية الموسم الحالي، من أجل وضع جينيسيو ولاعبيه في أفضل حالة ممكنة، للتواجد في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

شاهد أيضاً

ساديو ماني يحلم بلقب التشامبيونزليغ ويتذكر نهائي 2005 :

أكد ساديو ماني نجم ليفربول، أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كان حلمًا له منذ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved