مانشستر يونايتد يستقر على بديل أليكسيس سانشيز :

تحرك مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعزيز هجومه بصفقة جديدة، تحسبًا لرحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولا يزال سانشيز يعاني داخل صفوف الشياطين الحمر، بعدما انتقل من اَرسنال، في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، ليجد اللاعب صعوبة في اللعب، بجانب إصاباته المتكررة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، وجد بالفعل البديل المناسب لسانشيز.

ونوهت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يتطلع للحصول على خدمات هيرفينغ لوزانو، مهاجم آيندهوفن، البالغ من العمر 23 عامًا.

وسجل لوزانو 15 هدفًا هذا الموسم، ويمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي الهولندي يُقدر بنحو 30 مليون يورو.

ولا يعد الشرط الجزائي في عقد لوزانو، عائقًا أمام مانشستر يونايتد، خاصة وأن سانشيز يحصل على راتب أسبوعي كبير.

وكان لوزانو قد قال مؤخرًا عن الرحيل من آيندهوفن “أتمنى أن يعطيني الله، فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحب البريميرليغ كثيرًا”.