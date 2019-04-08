محرز: “حلمي الكبير هو التتويج بلقب رابطة الأبطال”

كشف لاعب الخضر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز عن الحلم الذي يتمنى أن يحققه نهاية الموسم أو حتى خلال مسيرته الكروية، فمحرز يعتبر التتويج برابطة أبطال أوروبا حلمه الكبير في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للنادي وقال: ” سيكون من الرائع جدا التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا، رغبت دائما في الفوز بأحد هذه الألقاب، فإن لم نتمكن من التتويج بلقب البريميرليغ الموسم الحالي سنفعل ذلك الموسم القادم، حاليا وجب علينا الفوز على توتنهام وبعدها نرى، لكن يجب الحديث أيضا عن إمكانية خسارة اللقبين معا مثلما يمكن الفوز بهما”.

“وصلت لربع نهائي المنافسة مع ليستر وأريد تجاوزه مع السيتي”

بعدها تحدث رياض عن شغفه الكبير من بأعرق المنافسات الأوروبية وذلك قبل مواجهة توتنهام هذا الأسبوع في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، واعتبر محرز أنه يهدف إلى تجاوز هذا الدور لأول مرة في تاريخه وقال: ” كنت أحلم دائما بالمشاركة في هذه المنافسة التي املك معها ذكريات جملية جدا منذ سيطرة برشلونة والمدرب غوارديولا، وتمكنت من لعب الدور ربع النهائي مع ليستر والآن أرغب في تجاوزه مع السيتي والوصول إلى النصف النهائي والنهائي”.

“كل لاعب في السيتي بإمكانه اللعب كأساسي”

عرج محرز للحديث عن المنافسة الكبيرة الموجودة في السيتي هذا الموسم، وفي مختلف المناصب بامتلاكه للاعبين مميزين، تجعل من الظفر بمكانة أساسية، وهو الأمر الذي اعتبره محرز بالإيجابي للفريق وهنا أوضح بالقول: ” مجموعة السيتي هذا الموسم غنية باللاعبين المميزين والكل يملك المستوى للعب كأساسيين، ففي كل منصب تجد لاعبين رائعين وهو أمر مفيد للفريق، حيث تفرض عليك المنافسة مضاعفة الجهود والعمل أكثر لفرض نفسك، فكل لاعب يدفع زميله لتقديم الأفضل في ظل منافسة تخدم مصلحة الفريق في الأخير”.

” السيتي الأفضل لي والعمل مع غوارديولا ممتع”

عاد محرز للحديث عن مستقبله بعد موسم واحد فقط له مع بطل البريميرليغ الموسم الفارط، خاصة أن هناك أطراف تحدثت عن إمكانية رحيله بعد التهميش الذي لقيه في البداية، قبل أن يستعيد نغم المنافسة، وهنا كشف محرز أنه سيواصل مع النادي الذي رغب كثيرا في الانضمام إليه وقال: ” لقد عشت كل شيء في نادي ليستر سيتي، لكنني رغبت في التقدم بخطوة إلى الأمام في مسيرتي الكروية وعيش تجربة أخرى، فالانتقال إلى مانشستر سيتي يعتبر بمثابة الطفرة المحطة المهمة في مشواري، فالسيتي هو الفريق المناسب لي، كما أن العمل مع المدرب غوارديولا كنت أرغب فيه بشدة لأنه ممتع”.

“هذا سبب الاختلاف بين لعبي في ليستر والسيتي”

في الأخير، ختم محرز تصريحاته بالفرق بين المستوى الذي كان يقدمه في ليستر، حيث كان يعتبر النجم الأول للفريق الذي يتمتع بحرية كبيرة في اللعب وما هو عليه حاليا في السيتي، حيث ظهر بمستوى أقل مما الذي عرف به، فمحرز أرجع ذلك إلى تعليمات التقني الإسباني الذي يطلب منه اللعب قرب خط التماس، وقال أيضا: ” المدرب هو من يطلب مني البقاء من خط التماس، في وقت أفضل أنا الدخول إلى وسط الميدان، فالأمور تختلف معه وهذا ما يجب علي التأقلم معه في كل مباراة، نحن كلاعبين وجب التعلم من كل مدرب نعمل معه”.

ب-بكوش

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