ميرتينز يتفوق على كافاني مع نابولي في الكالتشيو :

تمكن البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم نابولي، من تخطي الأوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم نابولي السابق وباريس سان جيرمان الحالي، في عدد الأهداف المسجلة بقميص فريق الجنوب بمنافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ميرتينز هدف نابولي الوحيد في التعادل مع جنوى (1-1)، أمس الإثنين، لحساب الأسبوع 31 من الكالتشيو.

وذكرت شبكة “بليتشر ريبورت”، أن ميرتينز تخطى كافاني في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإيطالي، بعدما وصل البلجيكي إلى 79 هدفا، بفارق هدف واحد عن كافاني صاحب ال78 هدف.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن ميرتينز عادل من ناحية أخرى كافاني، ليصبح رابع أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لنابولي في جميع المسابقات في تاريخ النادي.

وأضافت أن ميرتينز وكافاني سجلا 104 هدفًا لكل منهما بقميص نابولي.