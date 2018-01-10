5 لاعبين في البريميرليغ عليهم الرحيل في هذا الميركاتو

يعيش ديفيد لويز آخر أيامه مع تشيلسي بعد قلة إعتماد أنطونيو كونتي على اللاعب في هذا الموسم بينما من المتوقع رحيل ماتيو دارميان في هذا الشتاء إلى أحد أندية الكالتشيو.

1- ديفيد لويز:



لا يعيش ديفيد لويز فترة جيدة في ظل المشاكل الكثيرة التي واجهها مع أنطونيو كونتي فالنجم البرازيلي بالرغم من أنه كان أحد أفضل لاعبي البلوز في الموسم الماضي إلا أن في هذا الموسم لم يشارك إلا في 8 مباريات فقط حيث كانت آخر مواجهاته في الدوري الإنجليزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأشارت عدة تقارير إلى إهتمام ارسنال بضم اللاعب في الميركاتو الحالي.

2- ساندرو راميريز

تعاقد إيفرتون مع ساندرو راميريز في الصيف الماضي قادماً من ملغا في صفقة قدرت قيمتها ب5.4 مليون جنيه إسترليني ولكن اللاعب فشل في إقناع مدربي التوفيز في هذا الموسم فلم يشارك إلا في 3 مباريات فقط كأساسي و5 كبديل ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف في الدوري الإنجليزي.

3- هنريك مختاريان

لا يعيش هنريك مختاريان فترة جيدة مع مانشستر يونايتد في ظل كثرة الأزمات التي يعيشها مع البرتغالي جوزيه مورينيو مما يجعل سوق الإنتقالات الحالي فرصة أمام اللاعب من أجل الرحيل وخوض تجربة جديدة ويعتبر إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند هم أبرز الأندية المهتمة بضم النجم الأرميني.

4-ماتيو دارميان



فقد ماتيو دارميان مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد فلم يشارك في هذا الموسم إلا في 4 مباريات فقط ولم ينجح في تقديم أي مردود جيد يشفع له البقاء مع الفريق لذا فسيكون سوق الإنتقالات الحالي فرصة اللاعب للرحيل ويعتبر نابولي أبرز الأندية المهتمة بالظفر بخدمات اللاعب.

5-ثيو والكوت

لم يعتمد آرسين فينغر على ثيو والكوت في هذا الموسم فاللاعب الإنجليزي لم يشارك إلا في 5 مباريات فقط كبديل وبالتالي فمن المتوقع خروجه قريباً عن صفوف الغانرز وأشارت بعض التقارير إلى إهتمام ساوثامبتون بضم لاعب الفريق اللندني في سوق الإنتقالات الشتوي الحالي.