أكدت بعض التقارير الصحفية اليوم، أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع الثنائي سيرجيو آغويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبيير أوباميانغ لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن الملاك الصينين لنادي ميلان، والمتوقع إكمال عملية شراءهم للنادي الإيطالي في مارس المقبل، يرغبون في إضافة عناصر قوية للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف التقرير إلى أن ميلان يسعى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قوية من أجل عودة الفريق مرة أخرى إلى منصات التتويج، خاصة أن إدارة النادي ترغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بدلًا من مونتيلا المدرب الحالي، والذي تمكن من الحصول على السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس.

وتابع التقرير أن ميلان تلقى مبلغ ما يقارب من 100 مليون يورو كدفعة أولية لبيع النادي، وسيحصل على باقي المبلغ من بيع النادي في الفترة المقبلة، حتى تتسلم الإدارة الصينية النداي الإيطالي بالكامل.